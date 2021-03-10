Снова в школу

Смогут ли ученики наверстать упущенное?

8 марта учащиеся школ и колледжей в Англии вернулись к очной форме обучения. Большинству из них необходимо носить маски и сдавать тесты на COVID-19, чтобы продолжать посещать занятия. Но несмотря на меры предосторожности, многие родители боятся новой волны заражений. Есть у них и другие опасения: они переживают, что их дети безнадежно отстали за карантин и ситуацию вряд ли удастся исправить. Так ли это? Что говорят члены правительства и ученые? Давайте посмотрим более детально.

Разъединенное королевство

Пандемия нанесла серьезный удар по целостности страны: каждая часть Соединенного Королевства самостоятельно устанавливает коронавирусные ограничения и решает, когда их снять. Ситуация со школами не стала исключением, поэтому у Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии свои планы по возвращению учеников за парты.

Англия

На время карантина школы оставались открытыми для детей ключевых работников (key workers), однако с 8 марта к занятиям приступили и остальные ученики. Младшие школьники освобождены от ношения масок и тестирования, также они не будут сдавать в этом году экзамены SAT.

Ученики средней школы теперь обязаны носить маски на уроках и соблюдать социальную дистанцию во время перерывов. Для исключения риска заражения школы сделают три теста на COVID-19, после чего ученикам предложат раз в неделю делать их дома. По данным Sky News, в учебные заведения направили 57 млн ПЦР-тестов, которые показывают результат в течение получаса. Министерство образования подчеркнуло, что тестирование является добровольным. Руководство школ, в свою очередь, сомневается, что на него согласятся все родители.

Оценки по экзаменам GCSE и A-level в Англии выставят преподаватели, а не специальный алгоритм – это подтвердили в службе контроля за проведением экзаменов Ofqual. Школьники получат итоговые оценки исходя из успеваемости в течение года и по результатам пробных экзаменов, которые проведут сами учителя. У каждого ученика будет право на бесплатную апелляцию в случае неудовлетворенности итоговыми оценками. Результаты по A-level объявят 10 августа, по GCSE – 12 августа.

При этом 76% директоров английских школ выступали за поэтапное возвращение учеников в школу, чтобы тестирование прошло без спешки, пишет BBC. Девять образовательных профсоюзов, включая Unison, назвали план правительства безрассудным. «В Шотландии и Уэльсе школьники будут возвращаться к обучению небольшими группами, и это мудрое решение. Так можно отследить ситуацию с коронавирусом и в зависимости от полученных данных решить, что делать дальше», – заявил Стив Чалк, глава организации Oasis Academies Trust, сотрудничающей с английскими школами.

Шотландия

Ученики 1–3-х классов приступили к занятиям уже 22 февраля, а вот 4–7-е классы вернутся в школу только 15 марта, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. С этой же даты к очному обучению приступят выпускные классы. Ожидается, что школы полноценно заработают только после пасхальных каникул, с 19 апреля.

В вопросе масок и тестирования на COVID-19 взгляды Стерджен и Джонсона полностью совпадают: ученикам средней школы после возвращения придется закрывать лицо во время занятий. Кроме того, первый министр призвала старшеклассников и персонал школы регулярно проходить тесты на COVID-19. «Только так мы сможем гарантировать полную защищенность школ от коронавируса», – отметила она во время своего выступления в парламенте. Шотландия также отменила экзамены National 5, эквивалентные GCSE: итоговые оценки выпускникам поставят учителя.

Уэльс

Уэльс и Шотландия пошли по одному пути, пишет Sky News. Дети от трех до семи лет вернулись в ясли и школы еще 22 февраля. Все остальные младшие школьники, а также ученики 11-х и 13-х классов приступят к занятиям 15 марта, сообщил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд. С этой же даты в школы постепенно начнут возвращаться другие школьники, и первые в очереди – 10-е и 12-е классы.

Уэльс также принял решение отменить летние экзамены GCSE и A-level в 2021 году, как заявила министр образования Кирсти Уильямс. По ее словам, из-за пандемии коронавируса школы не смогут гарантировать равные условия обучения и проведения экзаменов для всех учеников. Школьники получат итоговые оценки по результатам проверочных работ – проверку проведут сами учителя во втором полугодии. Британские университеты согласились принять выпускников по результатам внутренней аттестации.

Северная Ирландия

Ученики 1–3-х классов в Северной Ирландии вернулись к занятиям одновременно с их ровесниками из Англии. Министр образования Питер Уир сообщил, что школьники 12–14-х классов должны приступить к очному обучению не ранее 22 марта, а судьба остальных еще не решена. Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер должна выступить со специальным заявлением на этой неделе. «Мы дадим ответ заранее, чтобы учителя и родители могли подготовиться к возобновлению учебного процесса», – отметила Фостер.

В феврале местное правительство отменило проведение экзаменов GCSE, AS и A-level. Итоговые оценки будут выставлены учителями, а не алгоритмом – это подтвердили в Учебном совете Северной Ирландии (CCEA).

Опасения родителей

В последнюю неделю февраля Институт фискальных исследований (IFS) опросил более 6 тыс. родителей в Англии на тему возобновления учебного процесса. Оказалось, что 90% из них рады возвращению детей в школы, в то время как в конце 2020 года за это выступали чуть более 60% респондентов. 10% сомневающихся родителей опасаются главным образом коронавируса и резкого роста числа заражений.

Однако страх перед отставанием в учебе все-таки перевешивает большинство родительских сомнений, пишет BBC. 65% всех опрошенных и 68% родителей старшеклассников уверены, что их детям нужно в срочном порядке наверстывать школьную программу. При этом 9% родителей старшеклассников боятся, что момент упущен и в образовании школьников появился невосполнимый пробел.

Правительство Великобритании также обеспокоено негативным влиянием пандемии на будущее детей. Борис Джонсон выделил более £700 млн на организацию дополнительных занятий для учеников, больше всего отставших от школьной программы, на поддержку Национальной программы репетиторства (NTP) и на организацию дополнительных летних уроков. Как будут работать летние школы, решит само руководство учебных заведений.

90% родителей высказались в поддержку программы репетиторства, сообщает IFS. При этом немногие поддерживают удлинение учебного дня или продление последнего семестра, к чему недавно призывал школы министр образования Гэвин Уильямсон. 83% опрошенных считают, что учебные заведения должны заботиться о хорошем самочувствии детей: проводить уроки на свежем воздухе, ввести обязательные уроки рисования.

«Каждый десятый родитель думает, что его ребенок не нагонит школьную программу. И действительно, сложно поверить, что выделенные средства помогут учебным заведениям справиться с такой масштабной проблемой», – говорит старший экономист IFS Кристин Фаркуарсон. Школьники в Англии уже отстали от стандартного расписания на полгода, потеряв 5% учебных часов. В феврале эксперты института применили специальную модель, позволяющую перевести потерянные часы в финансовые убытки, и выяснили, что 8,7 млн британских школьников суммарно потеряют более £350 млрд. Это значит, что каждый школьник лишится примерно £40 тыс., которые мог бы заработать после окончания обучения.

Оценить масштабы последствий и правильность расчетов IFS можно будет только через несколько лет, а пока учителям советуют не заострять внимание на сложившихся обстоятельствах, пишет BBC. Правительство Северной Ирландии порекомендовало избегать таких терминов, как «отставание от программы» и «упущенное время», чтобы не создавать стресс у детей.

Риски заражения

Третий локдаун и стартовавшая в декабре 2020 года программа вакцинации позволили снизить число заболеваний коронавирусом, однако перед возобновлением занятий прежние страхи обострились. Профессор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья (RCPCH), уверяет, что переживать не стоит: риск заражения вирусом для детей ничтожно мал, а недавно обнаруженные штаммы не повлияли на статистику. «По мере роста числа заболевших растет и число инфицированных среди детей. Однако большинство из них переносит коронавирус либо бессимптомно, либо в очень легкой форме», – добавил профессор Винер.

В ноябре 2020 года школы в Англии оставались открытыми, несмотря на локдаун. По данным Национальной статистической службы (ONS), только 1,24% учеников и 1,29% учителей из ста произвольно взятых школ получили положительный результат при тестировании на COVID-19. В масштабе страны это составило примерно 1,2% от общего числа заражений. Дженни Харрис, заместитель главного врача Англии, заявила, что школы не являются главной причиной увеличения числа новых случаев коронавируса, хотя старшие школьники определенно могут передавать инфекцию в школах и других общественных местах.

При этом учителя находятся под меньшей угрозой заражения и распространения вируса, нежели медсестры, уборщики, социальные работники, официанты, водители такси и охранники, поскольку, как правило, в среднем моложе и здоровее, чем представители названных профессий. Кроме того, преподавателями чаще становятся женщины, и этот фактор тоже позволяет поместить учителей в группу с низким риском заражения.

Правительственная научно-консультативная группа SAGE предположила, что в худшем случае открытие школ может увеличить скорость распространения вируса (или число R) на 30%. Все будет зависеть от соблюдения дистанции, ношения масок, регулярного тестирования и проветривания классов.