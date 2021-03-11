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Дом Скрипалей в Солсбери выкупит муниципалитет

Дом Скрипалей в Солсбери выкупит муниципалитет
Фото:123rf.com

Его отремонтируют и выставят на продажу

Муниципалитет графства Уилтшир собирается выкупить дом, в котором до отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» жил бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, сообщает Mirror.

На уборку дома у сотрудников клининговой службы ушло 13 тысяч часов.

Здание отремонтируют и выставят на продажу, пишет BBC. По условиям договора, его могут использовать только в качестве жилой недвижимости. В доме запрещается организовывать музей, паб или другое учреждение – такое решение местные власти приняли, чтобы новый владелец не смог наживаться на его истории.

Дом находится на Кристи-Миллер-роуд в городе Солсбери, где в 2018 году были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После того, как британское правительство установило личности двух подозреваемых и обвинило в произошедшем Москву, более двадцати стран выслали российских дипломатов.

Случайными жертвами яда стали еще пять человек, среди которых были мать троих детей Дон Стерджес (позднее скончавшаяся в больнице), ее партнер Чарли Роули и офицер полиции Ник Бейли. Про отравление в Солсбери сняли сериал, который вышел на телеканале ВВС One в 2020 году.

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