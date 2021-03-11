Полицейского подозревают в похищении женщины в Лондоне

33-летняя Сара Эверард пропала 3 марта

9 марта в графстве Кент был задержан сотрудник полиции Лондона Уэйн Кузенс, сообщает The Guardian. Его подозревают в похищении и возможном убийстве 33-летней Сары Эверард. Женщину видели в последний раз вечером 3 марта: она ушла от друзей, проживающих в районе Клэпем, и отправилась пешком домой в Брикстон. Дома Сара так и не появилась, после чего родственники решили обратиться в полицию.

В день ее исчезновения 48-летний Уэйн Кузенс не находился при исполнении обязанностей. Вместе с ним полиция задержала 30-летнюю женщину, которую подозревают в пособничестве полицейскому.

11 марта в лесу неподалеку от Эшфорда в графстве Кент было обнаружено тело, однако полиция пока не установила личность жертвы. Дело было передано в Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC), а Кузенса продолжают допрашивать, пишет BBC.

Глава Лондонской полиции Крессида Дик заявила, что полицейские потрясены арестом коллеги. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сочувствие семье Сары. «Мы должны разобраться в этом ужасном деле и найти ответ», – добавил он. Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что глубоко опечалена развитием событий, добавив: «Каждая женщина должна чувствовать себя в безопасности, гуляя по нашим улицам, не опасаясь преследований или насилия».