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«Рейтер», «Би-Би-Си» и «Беллингкэт» участвовали в секретных программах по «ослаблению России», утверждают журналисты

«Рейтер», «Би-Би-Си» и «Беллингкэт» участвовали в секретных программах по «ослаблению России», утверждают журналисты
Фото:123rf.com

В сети появились секретные документы

Журналисты американского информационного портала The Grayzone опубликовали статью на основе слитых хакерами секретных документов. В них утверждается, что информационное агентство «Рейтер», компания «Би-Би-Си» и издание «Беллингкэт» участвовали в секретных программах МИД Великобритании по «ослаблению России».

Министерство иностранных дел ставило целью сменить власть в России и подорвать ее авторитет в странах Восточной Европы и Центральной Азии, говорится в отчете.

В программе также были задействованы благотворительный фонд медиакомпании Thomson Reuters Foundation и благотворительная организация BBC Media Action. Их руководство сотрудничало с департаментом по противодействию дезинформации и развитию СМИ (CDMD), который подчиняется Министерству иностранных дел Великобритании.

При помощи различных образовательных программ, которые организовывало агентство «Рейтер», Лондон надеялся сформировать у российских журналистов положительное мнение о Великобритании.

10 марта посольство России опубликовало на сайте ответ в связи с полученной информацией. «Эту деятельность британских властей никак нельзя считать способствующей свободе слова и выражения мнений. Прикрываясь фальшивой борьбой с дезинформацией, она очевидным образом направлена против Российской Федерации», – говорится в обращении. Российская сторона пообещала проработать дальнейшие меры реагирования на эту ситуацию.

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«Рейтер», «Би-Би-Си» и «Беллингкэт» участвовали в секретных программах по «ослаблению России», утверждают журналисты
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