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Бездомных включили в приоритетную группу для вакцинации

Бездомных включили в приоритетную группу для вакцинации
Фото:123rf.com

Им сделают прививку одновременно с хроническими больными

Бездомных жителей Англии включили в шестую приоритетную группу для вакцинации, пишет BBC. Туда входят лица от 16 до 65 лет, имеющие серьезные заболевания и относящиеся к наиболее уязвимым категориям населения. 

Министерство здравоохранения Великобритании приняло такое решение после обращения Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI). Эксперты комитета заявили, что у бездомных гораздо выше риск пострадать от коронавируса или других сопутствующих заболеваний. Министр по вопросам вакцинации Надим Захави добавил: «Сейчас очень трудный период времени для бездомных, так как они не всегда могут получить доступ к медицинскому обслуживанию и зачастую имеют проблемы со здоровьем»

Благотворительные организации поприветствовали такое решение и напомнили правительству, что проблема бездомности по-прежнему актуальна. «Вакцинация не поможет бездомным обрести жилье. Люди без крыши над головой страдают не только физически, но и морально», – заявил руководитель общества Crisis Джон Спаркс.

Министр по жилищным вопросам Великобритании Роберт Дженрик сказал, что во время пандемии правительство помогло обеспечить временным жильем 37 тыс. человек.

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