Экспорт товаров в страны Европейского союза упал на 40% в январе

Однако к концу месяца торговля начала оживать

По данным Национальной статистической службы (ONS), экспорт товаров из Великобритании в страны ЕС упал на 40,7%, а импорт из Европейского союза – на 28,8%. Сильнее всего пострадал импорт автомобилей, а также медицинских и фармацевтических товаров, пишет BBC.

Объем торговли между Великобританией и не входящими в ЕС странами за это время вырос на 1,7%.

Аналитики ONS утверждают, что причин снижения объемов торговли две. Во-первых, перед окончанием переходного периода «Брекзита» компании старались приобрести товары впрок, и в январе использовали этот запас, не заказывая ничего другого. Во-вторых, начало новых торговых отношений между Британией и ЕС совпало с выявлением британского штамма коронавируса, из-за чего водителям фур приходилось откладывать поездки и сдавать тесты на COVID-19.

К концу января этого года ситуация начала налаживаться, говорят в ONS. Количество британских компаний, испытывающих трудности с экспортом, уменьшилось на 5,4%. Число европейских фирм, у которых возникли проблемы с импортом, снизилось на 3%.