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Франция ослабит ограничения на въезд для путешественников из семи стран

Франция ослабит ограничения на въезд для путешественников из семи стран
Фото:123rf.com

Великобритания находится в этом списке

Франция ослабит ограничения на въезд для путешественников из семи стран, не входящих в ЕС, сообщает BBC. К ним относятся Австралия, Израиль, Япония, Сингапур, Южная Корея, Новая Зеландия и Великобритания. Теперь для поездки туда и обратно больше не нужна веская причина.

Однако прибывающие во Францию по-прежнему должны будут предъявить результаты теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 72 часа до поездки.

31 января правительство Франции ужесточило ограничения, чтобы исключить риск появления в стране новых штаммов коронавируса. Министр туризма Жан-Батист Лемуан заявил, что решение об их ослаблении было принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации в указанных странах. Но Великобритания попала в этот список еще и потому, что британский штамм уже проник во Францию и начал распространяться там.

С 1 мая вакцинированных британских туристов начнет принимать Кипр, пишет The Guardian. Они будут освобождены от карантина и тестирования на COVID-19. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что международные полеты могут возобновиться не ранее 17 мая.

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