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Royal Mail начнет доставлять посылки по воскресеньям

Royal Mail начнет доставлять посылки по воскресеньям
Фото:123rf.com

На фоне пандемии спрос на доставку почтовых отправлений вырос в несколько раз

Королевская почта Великобритании (Royal Mail) впервые в истории начнет доставлять посылки по воскресеньям, сообщает газета Metro. На фоне пандемии спрос на доставку почтовых отправлений вырос в несколько раз, при этом многим клиентам удобнее получать свои заказы в выходные.

В третьем квартале 2020 года операторы Royal Mail побили рекорд, доставив жителям Великобритании 496 млн посылок. 11,7 млн из них – за один день!

Ранее руководство Royal Mail планировало получить операционную прибыль в размере более £500 млн к концу 2020-2021 финансового года. Однако теперь прогнозируемая сумма увеличилась до £700 млн.

В настоящее время в городе Давентри графства Нортгемптоншир ведется строительство второго и крупнейшего сортировочного центра, способного принимать более миллиона посылок в день.

Коммерческий директор Королевской почты Ник Лэндон рассказал газете: «Мы всегда прислушиваемся к нашим клиентам, будь то отправители или получатели. Запрос от них был предельно ясен: нам нравится то, что вы делаете с понедельника по субботу, поэтому, пожалуйста, делайте то же самое и в воскресенье».

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