﻿﻿﻿﻿﻿

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Фото:123rf.com

Решение было принято после сообщений об образовании тромбов у пациентов

Ирландия приостановила использование вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, пишет The Guardian. Решение было принято после сообщений об образовании тромбов у привитых пациентов.

Первой такое заявление сделала Австрия, после чего от использования препарата временно отказались Дания и Италия. Норвежские медики сообщили о возникновении тромбов у людей младше 50 лет. У троих пациентов тромб обнаружили в мозге, причем в одном из этих случаев тромбоз привел к смерти.

Заместитель главного врача Ирландии доктор Ронан Глинн подчеркнул, что страна отказывается от вакцины AstraZeneca из соображений предосторожности. Прямой связи между вакцинацией и возникновением тромбов пока не выявлено.

Ирландские врачи сделали более 570 тыс. прививок. В 20% случаев пациентам ввели вакцину AstraZeneca.

По данным Управления по контролю лекарственных средств Великобритании (MHRA), миллионы людей перенесли прививку без побочных эффектов. Ведомство пока не планирует отказываться от препарата. «Мы знаем о решении Ирландии и внимательно изучаем отчеты. Учитывая количество введенных доз и частоту естественного образования тромбов, мы не можем утверждать, что причиной тромбоза является вакцина», – говорится в официальном сообщении.

profile-sample2
Появились новые фото Шамимы Бегум
15-03-2021
profile-sample2
Третьей волны коронавируса не избежать, говорят эксперты
15-03-2021
profile-sample2
Правительство заморозит размер жилищного пособия с апреля
15-03-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.