Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Решение было принято после сообщений об образовании тромбов у пациентов

Ирландия приостановила использование вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, пишет The Guardian. Решение было принято после сообщений об образовании тромбов у привитых пациентов.

Первой такое заявление сделала Австрия, после чего от использования препарата временно отказались Дания и Италия. Норвежские медики сообщили о возникновении тромбов у людей младше 50 лет. У троих пациентов тромб обнаружили в мозге, причем в одном из этих случаев тромбоз привел к смерти.

Заместитель главного врача Ирландии доктор Ронан Глинн подчеркнул, что страна отказывается от вакцины AstraZeneca из соображений предосторожности. Прямой связи между вакцинацией и возникновением тромбов пока не выявлено.

Ирландские врачи сделали более 570 тыс. прививок. В 20% случаев пациентам ввели вакцину AstraZeneca.

По данным Управления по контролю лекарственных средств Великобритании (MHRA), миллионы людей перенесли прививку без побочных эффектов. Ведомство пока не планирует отказываться от препарата. «Мы знаем о решении Ирландии и внимательно изучаем отчеты. Учитывая количество введенных доз и частоту естественного образования тромбов, мы не можем утверждать, что причиной тромбоза является вакцина», – говорится в официальном сообщении.