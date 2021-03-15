Появились новые фото Шамимы Бегум

Девушка сменила имидж и по-прежнему хочет вернуться в Великобританию

26 февраля Верховный суд постановил, что Шамима Бегум не сможет вернуться в Великобританию, чтобы оспорить лишение ее гражданства, напоминает Sky News. В 2015 году 15-летняя Шамима вместе с двумя подругами уехала из Лондона, чтобы присоединиться к террористической группировке ИГИЛ, однако в 2019 году захотела вернуться обратно.

За девушку вступился британский скульптор, член группы «Новая британская скульптура», лауреат премии Тернера Аниш Капур. В письме, составленном с помощью адвоката семьи Бегум, он написал: «Давайте на мгновение представим, что четырех белых школьниц из Уилтшира соблазнили отправиться в Сирию и присоединиться к ИГ. Их будут считать террористами или их жертвами? Не сомневаюсь, что мы бы сделали все возможное для их возвращения».

По словам Капура, девушка готова предстать перед судом, чтобы ответить за ошибки прошлого.

Заявление Капура появилось сразу после публикации газетой The Daily Telegraph новых фотографий Шамимы. Она сменила имидж и снова начала носить футболки, толстовки и солнечные очки. Девушка дала себя сфотографировать, но отказалась от интервью.

Узнать больше об истории Шамимы можно из нашей предыдущей новости.