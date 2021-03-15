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Правительство заморозит размер жилищного пособия с апреля

Правительство заморозит размер жилищного пособия с апреля
Фото:123rf.com

Сотни арендаторов могут лишиться жилья

Правительство Великобритании приняло решение заморозить размер жилищного пособия (local housing allowance, LHA) с апреля этого года, сообщает The Guardian. Арендаторы с низким уровнем дохода будут получать столько же, сколько и в прошлом году, хотя стоимость аренды в стране резко выросла.

Согласно подсчетам аналитиков The Observer, арендаторы лишатся до £1 тыс. в год, и некоторые из них будут вынуждены искать дополнительные финансовые средства для оплаты жилья. Так, арендаторы односпальных домов в Сканторпе потеряют £658, жители городов на северо-западе Уэльса – £350.

Благотворительная организация Citizens Advice подсчитала, что более 500 тыс. съемщиков уже имеют долги по аренде, при этом запрет на выселение должников будет действовать только до конца мая. «Заморозка пособия вынудит людей выбирать между покупкой еды и оплатой аренды», – заявил глава профсоюза Acorn Ник Баллард.

Представитель правительства объяснил решение о заморозке большими затратами на фоне пандемии коронавируса: государство выделило £352 млрд на поддержку работающего населения. По словам представителя, арендодателям могут помочь муниципалитеты. Если пособия на жилье недостаточно, можно подать заявку на дискреционную помощь для оплаты жилья (discretionary housing payment).

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