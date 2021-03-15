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Третьей волны коронавируса не избежать, говорят эксперты

Третьей волны коронавируса не избежать, говорят эксперты
Фото:123rf.com

Следующий всплеск заболеваемости в Британии может произойти осенью

Глава Национальной статистической службы (ONS) сэр Иэн Даймонд заявил, что Великобритании не удастся избежать третьей волны коронавируса, сообщает The Times. Уровень инфицирования в Англии сейчас составляет 0,37%, в то время как прошлым летом он опускался до 0,04%.

Кроме того, разные регионы справляются с ходом болезни по-разному, добавил Даймонд. У 30% лондонцев уже есть антитела к COVID-19, однако на юго-западе Англии ими обладают только 16% населения.

Свои опасения по поводу всплеска заболеваемости после снятия ограничений высказал и главный врач Англии Крис Уитти. По его словам, рост числа инфицированных можно будет наблюдать к концу лета-началу осени.

На 14 марта в стране выявили 4618 случаев заражения коронавирусом и зафиксировали 52 смерти. Показатели заражения и смертности снизились за неделю на 4,9% и 31,4% соответственно.

По предварительным прогнозам, Великобритания закончит вакцинацию населения быстрее, чем страны Европейского союза. Исследовательская компания Airfinity подсчитала, что примерно к 10 июня каждому взрослому будет сделан хотя бы один укол. ЕС в целом достигнет этой цели к первой неделе августа.

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