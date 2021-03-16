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Португалию и Маврикий убрали из «красного списка»

Португалию и Маврикий убрали из «красного списка»
Фото:123rf.com

Вместо них туда попали Катар, Оман, Сомали и Эфиопия

Правительство исключило Португалию (включая Мадейру и Азорские острова) и Маврикий из стран «красного списка», по возвращению из которых резидентам страны необходимо самоизолироваться в специальных отелях. Начиная с 04:00 19 марта они смогут отбывать карантин дома, сообщает BBC. Прибывшим также придется сдать два теста — на второй и восьмой день самоизоляции.

Вместо этих государств в список включили Катар, Оман, Сомали и Эфиопию. Теперь вернуться оттуда в Великобританию смогут только граждане и резиденты страны, после чего их отправят в карантинные отели. В рамках ограничения авиасообщения Великобритания ввела запрет на коммерческие и частные рейсы из этих стран.

В настоящий момент граждане Великобритании могут выехать из страны только по исключительным причинам. Согласно плану выхода из карантина, представленного Борисом Джонсоном, Англия возобновит международное сообщение не ранее 17 мая. 

Министр транспорта Грант Шеппс предупредил, что эта дата – ориентировочная. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановке в стране и за ее пределами, добавил министр.

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