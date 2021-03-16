Герцог Эдинбургский провел там четыре недели

Принца Филиппа выписали из больницы, сообщает BBC. Герцог Эдинбургский находился на лечении четыре недели: 16 февраля его госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII в связи с плохим самочувствием, а затем перевели в госпиталь Святого Варфоломея. 3 марта он перенес операцию на сердце.

Букингемский дворец не стал раскрывать подробности о диагнозе герцога Эдинбургского, но пояснил, что болезнь не связана с коронавирусом. Королева и ее супруг, состоящие в браке уже 73 года, привились от COVID-19 в январе.

Сообщается, что герцог вернулся в Виндзорский замок. За время его отсутствия королевская семья продолжала исполнять свои обязанности. Елизавета II участвовала в Zoom-конференциях с учеными и военнослужащими, разговаривала с министром финансов Риши Сунаком и премьер-министром Борисом Джонсоном.

7 марта в эфир американского телеканала CBS вышло интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором они раскрыли причины ухода из королевской семьи. Многие призывали отложить эфир до полного выздоровления принца Филиппа, опасаясь, что это может его расстроить.