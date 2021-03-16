Менее 20% сотрудников готовы вернуться в офис после окончания пандемии

Большинство хочет отказаться от пятидневной рабочей недели

Согласно опросу лондонского агентства Survation, только 19% сотрудников готовы вернуться в к пятидневной рабочей неделе в офисе после окончания пандемии. 55% признались, что хотели бы перейти на более удобный график, чтобы проводить больше времени с семьей, пишет I News.

Традиционная схема организации рабочего процесса уже не кажется людям такой привлекательной, отмечают аналитики. К примеру, глава Банка Англии Эндрю Бейли не уверен, что его сотрудники будут работать как раньше. «Думаю, мы все видели, как резко изменилась сфера продаж за это время. Возможно, некий откат все же произойдет, однако я буду очень удивлен, если мы вернемся к прежнему графику работы», – заявил Бейли.

С ним согласен Иэн Стюарт, главный экономист аудиторского гиганта Deloitte, входящего в «Большую четверку». По его словам, после снятия коронавирусных ограничений руководство будет требовать от сотрудников присутствовать в офисе минимум два дня. «Компании долгое время думали о переходе на более гибкий график работы, а пандемия только ускорит этот процесс», – уверен Стюарт.

Однако для продуктивности при работе из дома необходим баланс. Согласно опросу WorkL, во время закрытия школ родители с трудом успевали справляться со своими обязанностями. А вот после их открытия уровень удовлетворенности подскочил на 12% – с 71% до 83%.

Значит ли это, что в ближайшем будущем свободного времени станет хоть отбавляй? О том, что говорят по этому поводу специалисты, можно узнать из нашего материала «Понедельник начинается в субботу ».

Ваше мнение по поводу пятидневной рабочей недели? Это оптимальное соотношение рабочего и свободного времени.

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