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Назначена дата судебного заседания по делу Сары Эверард

Назначена дата судебного заседания по делу Сары Эверард
Фото:123rf.com

Уэйн Кузенс предстанет перед судом осенью

16 марта офицер полиции Лондона Уэйн Кузенс предстал перед судом Олд-Бейли, пишет Metro. Из-за коронавирусных ограничений он выступил по видеосвязи из тюрьмы Белмарш на юго-востоке столицы. Полицейского обвиняют в похищении и убийстве 33-летней Сары Эверард, которая пропала 3 марта по пути домой. Спустя неделю ее тело нашли в Кенте, откуда родом сам Кузенс.

Судья Марк Лукрафт постановил, что офицер полиции останется под стражей до слушания по делу, которое назначено на 9 июля. Суд над Кузенсом должен состояться 25 октября. Прокурор Том Литтл сообщил, что по делу ведется масштабное расследование.

Перед зданием суда Олд-Бейли журналисты заметили небольшую группу протестующих с плакатами. Убийство Сары Эверард побудило британских женщин выйти на улицы: с 13 марта в Лондоне и других городах проходят акции протеста. Участницы требуют от правительства принять меры по борьбе с домашним насилием и домогательствами. 16 марта столичная полиция задержала четырех демонстрантов.

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