На грабителей наденут электронные браслеты

Полиция протестирует новый метод отслеживания преступников

Британская полиция протестирует новый метод отслеживания преступников, сообщает Sky News. С 12 апреля 2021 года взломщики, воры и грабители будут вынуждены носить электронные браслеты в течение года после освобождения. Это позволит отслеживать их местонахождение с помощью спутников GPS.

Эксперимент стартует в шести регионах: Сомерсет, Чешир, Глостершир, Гвент, Хамберсайд и Западный Мидленд. Браслеты получат около 250 преступников. В сентябре программу должны развернуть еще в тринадцати регионах Великобритании.

По статистике, более половины осужденных за воровство и кражу со взломом в течение года снова идут на преступление. Правительство уверено, что электронные браслеты помогут сократить число рецидивов. «Даже если эти люди снова ограбят кого-то, полиция сразу узнает об этом и сможет их арестовать», – заявил министр по вопросам преступности Кит Малтхаус.

Однако адвокат Ник Фриман полагает, что преступники в скором времени научатся обманывать GPS-трекеры. Кроме того, электронный браслет заметен для окружающих, что может послужить поводом к стигматизации.