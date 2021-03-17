﻿﻿﻿﻿﻿

Конек борозды не испортил

Конек борозды не испортил

                       Сергей Сычев

В последние годы в России неожиданно для всех произошло возрождение одного из важнейших советских киножанров – фильма-сказки. Сначала с огромным успехом вышли два «Последних богатыря» (в 2017-м и начале 2021-го), а теперь свой первый миллиард собрал самый амбициозный и дорогой проект этого направления (бюджет около €10 млн) – «Конек-Горбунок». И тут даже не так важно, понравится он кому-то или нет, потому что этот фильм уже стал классикой и ближайшие десятилетия будет обязательным для видеотеки любых русскоязычных родителей. 

Казалось бы, чего проще: так много сказок, бери любую и делай фильм. Однако тридцать лет фильмов-сказок, о которых можно было бы говорить серьезно, в России практически не было. А те, что были, скорее отпугивали зрителя и заставляли его лишний раз убеждаться в том, что жанр погиб бесследно.

Особенно показательным был провал «Книги мастеров» в 2009 году. Этим фильмом занимался российский офис «Диснея», и главной идеей было соединить традиции советского жанра, русского фольклора (сказов Бажова и народных сказок) и самые современные наработки западного кинофэнтези. Микс получился довольно странным, его синтетичность сразу бросалась в глаза, и если критикам иногда даже нравилось выискивать цитаты из «Властелина колец» и других блокбастеров, то зрители картину не приняли. У «Диснея» ушло после этого несколько лет на то, чтобы провести работу над ошибками, а потом он выпустил действительно очень яркого «Последнего богатыря».

Существенная проблема жанра, как утверждают продюсеры, даже не в бюджетах, хотя и в них тоже. Например, Сергей Сельянов, продюсер «Конька-Горбунка», получил первую версию сценария еще в 2003 году, и, по его словам, было понятно, что реализация стоила бы немыслимо дорого не только тогда, но и сейчас, если снимать как написано. С другой стороны, все, что предлагалось помимо этого, было просто плохо написано. Адаптация сказочного сюжета под экран – дело невероятно сложное, и даже мэтры драматургии пасовали перед этой задачей.

Сельянов тогда на время оставил идею фильма-сказки и вместо этого создал долгоиграющую анимационную франшизу про богатырей (пару месяцев назад вышел уже десятый ее полный метр, «Конь Юлий и большие скачки»). В ней был найден идеальный баланс фольклорной основы и актуального юмора, часто понятного только родителям. Прекрасный семейный продукт ежегодной периодичности. 

Но Сельянов не забыл про «Конька-Горбунка», а спустя время технологии сильно подешевели и стало возможно то, что раньше было доступно только Голливуду. Три года назад началась работа. В самом большом за всю историю российского кино павильоне (так утверждается) был построен сказочный город в натуральную величину. С помощью специально разработанной системы дополненной реальности весь фильм сначала был снят виртуально, чтобы минимизировать расходы. Был подобран звездный каст. Но самое главное – был сценарий, созданный явно с оглядкой на «Богатырей». Поэтический текст Ершова превратился в более уместную для кино прозу, а персонажи заговорили хулиганскими и совершенно либеральными прибаутками. 

Царь здесь циничный мерзавец, каких мало, и Михаил Ефремов играет его так, словно предчувствует, что кино он на большом экране не увидит (сейчас актер отбывает наказание за нетрезвое вождение, повлекшее ДТП и смерть). Его главный помощник (Ян Цапник) постоянно предлагает такие решения проблем, что только что без «Новичка» в трусах, все узнаваемо и очень остро.

Царь-девицу играет Паулина Андреева, у которой оказывается достаточно самоиронии, чтобы обыграть свой статус жены Федора Бондарчука: ее героиня умна, высокомерна, язвительна, до крайности капризна и за словом в карман никогда не лезет. Прошлой осенью Бондарчук снял первый в своей жизни сериал, а Андреева написала для него сценарий. Многим ее авторство показалось сомнительным, но после «Конька-Горбунка» в него веришь сразу.

Конек-Горбунок говорит голосом Павла Деревянко, который, похоже, решил перещеголять по органичности Энди Серкиса, так что в это магическое существо тоже приходится поверить мгновенно. Конек – убежденный западник, он все время указывает Ивану, что в этой стране нормального человека не оценят, а точно погубят и что надо срочно валить за границу, где нравы поцивилизованнее и есть где развернуться.

Но все его аргументы разбиваются о харизму enfant terrible Антона Шагина, у которого в глазах вечно блестит опасный огонь русского бунта – не просто так его все время зовут играть в постановках по Достоевскому и Куприну. Это его герой оставался после чернобыльской аварии в смертельно зараженной Припяти в триллере «В субботу», и в пир во время чумы у него было такое же отчаянное, обреченное и вместе с тем решительное выражение лица, как в «Коньке». 

Персонажи и диалоги делают этот фильм почти целиком. В том, что касается визуального решения, «Конек» старается не отставать от западных конкурентов, хотя относительно невысокий бюджет дает о себе знать. Так, Чудо-юдо рыба кит обычно изображается с целой деревней на спине, а тут это просто кайдзю; да и пролетов над волшебными локациями тут не так много, как в «Гарри Поттере» или «Нарнии». Но кто сказал, что при затратах в двадцать-тридцать раз меньше должно быть круче? По крайней мере специалисты говорят, что такого количества CG-героев в российском кино раньше не было. 

Подытоживая, можно сказать, что «Конек-Горбунок» – это и успех, и событие, и симптом возрождения жанра, в котором творили Птушко и Роу и который до сих пор любим миллионами зрителями всех поколений. А российские продюсеры теперь накинутся на него, рискуя бюджетами и репутацией, в поисках большого куша. Уже сейчас ведется работа над «Летучим кораблем» и новой версией «Снежной королевы» под названием «Василиса». А Сельянов между тем вынашивает проект «Маленького Мука» и скоро представит первые подробности.

profile-sample2
Женское счастье
17-03-2021
profile-sample2
Схема Mortgage Guarantee и продление налоговых каникул обещают жаркое лето
17-03-2021
profile-sample2
Интерактивный спектакль «Смерть на поминках», или Агата Кристи в русском стиле
17-03-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.