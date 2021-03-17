Конек борозды не испортил

В последние годы в России неожиданно для всех произошло возрождение одного из важнейших советских киножанров – фильма-сказки. Сначала с огромным успехом вышли два «Последних богатыря» (в 2017-м и начале 2021-го), а теперь свой первый миллиард собрал самый амбициозный и дорогой проект этого направления (бюджет около €10 млн) – «Конек-Горбунок». И тут даже не так важно, понравится он кому-то или нет, потому что этот фильм уже стал классикой и ближайшие десятилетия будет обязательным для видеотеки любых русскоязычных родителей.

Казалось бы, чего проще: так много сказок, бери любую и делай фильм. Однако тридцать лет фильмов-сказок, о которых можно было бы говорить серьезно, в России практически не было. А те, что были, скорее отпугивали зрителя и заставляли его лишний раз убеждаться в том, что жанр погиб бесследно.

Особенно показательным был провал «Книги мастеров» в 2009 году. Этим фильмом занимался российский офис «Диснея», и главной идеей было соединить традиции советского жанра, русского фольклора (сказов Бажова и народных сказок) и самые современные наработки западного кинофэнтези. Микс получился довольно странным, его синтетичность сразу бросалась в глаза, и если критикам иногда даже нравилось выискивать цитаты из «Властелина колец» и других блокбастеров, то зрители картину не приняли. У «Диснея» ушло после этого несколько лет на то, чтобы провести работу над ошибками, а потом он выпустил действительно очень яркого «Последнего богатыря».

Существенная проблема жанра, как утверждают продюсеры, даже не в бюджетах, хотя и в них тоже. Например, Сергей Сельянов, продюсер «Конька-Горбунка», получил первую версию сценария еще в 2003 году, и, по его словам, было понятно, что реализация стоила бы немыслимо дорого не только тогда, но и сейчас, если снимать как написано. С другой стороны, все, что предлагалось помимо этого, было просто плохо написано. Адаптация сказочного сюжета под экран – дело невероятно сложное, и даже мэтры драматургии пасовали перед этой задачей.

Сельянов тогда на время оставил идею фильма-сказки и вместо этого создал долгоиграющую анимационную франшизу про богатырей (пару месяцев назад вышел уже десятый ее полный метр, «Конь Юлий и большие скачки»). В ней был найден идеальный баланс фольклорной основы и актуального юмора, часто понятного только родителям. Прекрасный семейный продукт ежегодной периодичности.

Но Сельянов не забыл про «Конька-Горбунка», а спустя время технологии сильно подешевели и стало возможно то, что раньше было доступно только Голливуду. Три года назад началась работа. В самом большом за всю историю российского кино павильоне (так утверждается) был построен сказочный город в натуральную величину. С помощью специально разработанной системы дополненной реальности весь фильм сначала был снят виртуально, чтобы минимизировать расходы. Был подобран звездный каст. Но самое главное – был сценарий, созданный явно с оглядкой на «Богатырей». Поэтический текст Ершова превратился в более уместную для кино прозу, а персонажи заговорили хулиганскими и совершенно либеральными прибаутками.

Царь здесь циничный мерзавец, каких мало, и Михаил Ефремов играет его так, словно предчувствует, что кино он на большом экране не увидит (сейчас актер отбывает наказание за нетрезвое вождение, повлекшее ДТП и смерть). Его главный помощник (Ян Цапник) постоянно предлагает такие решения проблем, что только что без «Новичка» в трусах, все узнаваемо и очень остро.

Царь-девицу играет Паулина Андреева, у которой оказывается достаточно самоиронии, чтобы обыграть свой статус жены Федора Бондарчука: ее героиня умна, высокомерна, язвительна, до крайности капризна и за словом в карман никогда не лезет. Прошлой осенью Бондарчук снял первый в своей жизни сериал, а Андреева написала для него сценарий. Многим ее авторство показалось сомнительным, но после «Конька-Горбунка» в него веришь сразу.

Конек-Горбунок говорит голосом Павла Деревянко, который, похоже, решил перещеголять по органичности Энди Серкиса, так что в это магическое существо тоже приходится поверить мгновенно. Конек – убежденный западник, он все время указывает Ивану, что в этой стране нормального человека не оценят, а точно погубят и что надо срочно валить за границу, где нравы поцивилизованнее и есть где развернуться.

Но все его аргументы разбиваются о харизму enfant terrible Антона Шагина, у которого в глазах вечно блестит опасный огонь русского бунта – не просто так его все время зовут играть в постановках по Достоевскому и Куприну. Это его герой оставался после чернобыльской аварии в смертельно зараженной Припяти в триллере «В субботу», и в пир во время чумы у него было такое же отчаянное, обреченное и вместе с тем решительное выражение лица, как в «Коньке».

Персонажи и диалоги делают этот фильм почти целиком. В том, что касается визуального решения, «Конек» старается не отставать от западных конкурентов, хотя относительно невысокий бюджет дает о себе знать. Так, Чудо-юдо рыба кит обычно изображается с целой деревней на спине, а тут это просто кайдзю; да и пролетов над волшебными локациями тут не так много, как в «Гарри Поттере» или «Нарнии». Но кто сказал, что при затратах в двадцать-тридцать раз меньше должно быть круче? По крайней мере специалисты говорят, что такого количества CG-героев в российском кино раньше не было.

Подытоживая, можно сказать, что «Конек-Горбунок» – это и успех, и событие, и симптом возрождения жанра, в котором творили Птушко и Роу и который до сих пор любим миллионами зрителями всех поколений. А российские продюсеры теперь накинутся на него, рискуя бюджетами и репутацией, в поисках большого куша. Уже сейчас ведется работа над «Летучим кораблем» и новой версией «Снежной королевы» под названием «Василиса». А Сельянов между тем вынашивает проект «Маленького Мука» и скоро представит первые подробности.