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Схема Mortgage Guarantee и продление налоговых каникул обещают жаркое лето

Схема Mortgage Guarantee и продление налоговых каникул обещают жаркое лето
фото123rf.com
Любовь Васкевич, директор фирмы Your Mortgage Advisor Ltd

Любовь Васкевич,
директор фирмы
Your Mortgage Advisor Ltd

3 марта 2021 года правительство опубликовало документы по бюджету Великобритании на 2021 финансовый год. Один из приоритетов, обозначенных в бюджете, – поддержание и стимулирование рынка недвижимости.

Бюджет включает в себя два пункта, которые будут интересны как тем, кто покупает свое первое жилье, так и тем, кто покупает недвижимость с целью инвестирования: это продление каникул по налогу на покупку недвижимости и схема ипотечной гарантии, которая позволит вернуть возможность покупки недвижимости с депозитом в 5%. Все это направлено на то, чтобы не дать рынку недвижимости прийти в упадок и чтобы поддержать спрос и цены на жилье.

Что такое новая схема Mortgage Guarantee?

Подробности о том, как будет работать схема ипотечной гарантии (Mortgage Guarantee Scheme), правительство объявит в апреле. Новая схема будет похожа на схему Help-to-Buy. Государство будет давать гарантию банкам – страховать их риски от падения цен на недвижимость.

Это отличная новость для тех, кто отложил покупку недвижимости в то время, когда минимальный депозит вырос с 5 до 10–15%, а также для тех, кто хотел воспользоваться схемой Help-to-Buy, но не подходил под ее критерии.

Плюсы

– Минимальный депозит – 5%.

– Схема распространяется на покупающих жилье для собственного проживания, покупающих первое жилье или переезжающих из одного жилья в другое.

– В отличие от Help-to-Buy, схема предназначена для покупки любой жилой недвижимости, а не только новостроек.

– Банки Lloyds, NatWest, Barclays, Santander и HSBC уже подтвердили, что будут работать с этой схемой.

 Дата введения схемы в действие будет объявлена в апреле. Стоимость покупки будет ограничена £600 тыс.

Минусы

– Схема не будет распространяться на все банки, а это значит, что для некоторых клиентов она не будет доступна в силу специфики их доходов, продолжительности пребывания в Великобритании, кредитного рейтинга и т. д.

– Проценты по таким ипотечным кредитам, очевидно, будут выше.

– Требования к кредитному рейтингу клиентов будут более высокими.

– Сумма, которую банк будет готов дать клиентам исходя из их доходов, вероятно, будет ниже, чем при депозите 10–15%.

– Максимальный срок такого ипотечного кредита, возможно, будет ограничен.

Продление каникул по Stamp Duty Land Tax

Каникулы на уплату базового налога на покупку недвижимости продлены до конца июня 2021 года.

В рамках этих каникул минимальная цена недвижимости, с которой уплачивается Stamp Duty, увеличена со £125 тыс. до £500 тыс. Потенциальным покупателям недвижимости это может сохранить до £15 тыс. за одну транзакцию.

После окончания каникул минимальная цена недвижимости, с которой не будет уплачиваться Stamp Duty, будет увеличена со £125 тыс. до £250 тыс. до 30 сентября 2021 года.

Отмена уплаты базового Stamp Duty не дала упасть рынку недвижимости в прошлом году. Несмотря на локдаун, юристы, агенты по недвижимости и специалисты по ипотеке были загружены больше, чем обычно.

Крупнейший сайт по продаже недвижимости Rightmove зарегистрировал рекордный всплеск посещений (9 млн) в день, когда было объявлено о продлении каникул Stamp Duty. Для сравнения: среднее число посещений сайта в день – 500 тыс.

Объявленная схема покупок с 5-процентным депозитом, вероятно, тоже привлечет тех, кто откладывал покупку. Так что лето обещает быть жарким для тех, кто покупает недвижимость, продает ее и участвует в оформлении сделок по ее покупке-продаже.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимос­ти на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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