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Регулятор ЕС уверен в безопасности вакцины AstraZeneca

Регулятор ЕС уверен в безопасности вакцины AstraZeneca
Фото:123rf.com

Польза от препарата перевешивает имеющиеся риски, говорят эксперты

У Европейского агентства лекарственных средств (EMA) нет доказательств того, что вакцина AstraZeneca повышает риск образования тромбов, пишет BBC. Об этом заявила глава организации Эмер Кук. По ее словам, количество выявленных случаев в западных странах невелико по отношению к общему числу привитых граждан, а преимущества от использования препарата перевешивают риски.

Комитет EMA изучает информацию о пациентах с тромбозом и намерен предоставить свои заключительные выводы 18 марта.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер призвал страны не останавливать вакцинацию. «На сегодняшний день мы не располагаем доказательствами того, что тромбоз у пациентов возник из-за вакцины», – добавил он.

Профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, принимавший участие в разработке препарата, подтвердил, что у британских пациентов не наблюдается случаев образования тромбов. Финляндия также не выявила повышенных рисков в связи с использованием вакцины AstraZeneca.

Ранее несколько стран ЕС, включая Германию, Испанию, Францию, Италию, Нидерланды, Австрию и Ирландию, приостановили использование вакцины. Решение было принято после сообщений об образовании тромбов у привитых пациентов.

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