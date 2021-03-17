﻿﻿﻿﻿﻿

Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата вакцинации

Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата вакцинации
Фото:123rf.com

Он будет включать данные о прививке и проведенных тестах

17 марта председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект цифрового сертификата вакцинации (Digital Green Certificate), сообщает Euronews. Документ призван облегчить передвижение граждан в пределах Европейского союза. Ожидается, что в странах-участницах альянса он появится к середине 2021 года.

В сертификате будет содержаться следующая информация:

–  дата и место вакцинации физического лица, название препарата и количество поставленных доз;

– результаты проведенного ПЦР-теста на COVID-19;

– свидетельство о выздоровлении пациента, если он успел переболеть коронавирусом.

Документ будет иметь QR-код и цифровую подпись, говорится в официальном сообщении Европейской комиссии. Электронную версию можно скачать на телефон, но при желании граждане могут запросить бумажный вариант. Сертификат будут выдавать в больницах, центрах вакцинации или местных органах здравоохранения.

Свободно путешествовать в пределах ЕС смогут только те граждане, которые привились одной из одобренных регулятором (EMA) вакцин – Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако в отдельных случаях страны могут самостоятельно решить, будут ли они принимать прибывающих с другой вакциной.

profile-sample2
Женское счастье
17-03-2021
profile-sample2
Схема Mortgage Guarantee и продление налоговых каникул обещают жаркое лето
17-03-2021
profile-sample2
Интерактивный спектакль «Смерть на поминках», или Агата Кристи в русском стиле
17-03-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.