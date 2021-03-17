Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата вакцинации

Он будет включать данные о прививке и проведенных тестах

17 марта председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект цифрового сертификата вакцинации (Digital Green Certificate), сообщает Euronews. Документ призван облегчить передвижение граждан в пределах Европейского союза. Ожидается, что в странах-участницах альянса он появится к середине 2021 года.

В сертификате будет содержаться следующая информация:

– дата и место вакцинации физического лица, название препарата и количество поставленных доз;

– результаты проведенного ПЦР-теста на COVID-19;

– свидетельство о выздоровлении пациента, если он успел переболеть коронавирусом.

Документ будет иметь QR-код и цифровую подпись, говорится в официальном сообщении Европейской комиссии. Электронную версию можно скачать на телефон, но при желании граждане могут запросить бумажный вариант. Сертификат будут выдавать в больницах, центрах вакцинации или местных органах здравоохранения.

Свободно путешествовать в пределах ЕС смогут только те граждане, которые привились одной из одобренных регулятором (EMA) вакцин – Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако в отдельных случаях страны могут самостоятельно решить, будут ли они принимать прибывающих с другой вакциной.