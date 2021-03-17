Интерактивный спектакль «Смерть на поминках», или Агата Кристи в русском стиле

В прошлом году спектакли переселились из театров в Zoom, благодаря чему в Британии появился жанр онлайн-иммерсивов. Мы уже рассказывали о доступных зрителю британских иммерсивных спектаклях. И вот на сцену вышел русский вариант – впрочем, с очень милым английским колоритом. О чем же?

История одной семьи

В конце 90-х в Лондон из России переехали Лариса и Борис Орловы с маленькой дочкой Машей. Лариса занималась искусством и основала в британской столице художественную галерею. Через пару лет Лариса скончалась. По завещанию все ее состояние отошло к дочери – Маше.

Борис, конечно, был недоволен, но что поделаешь… Вскоре он женился во второй раз, на известной русской модели. Но жениться на красотках – дело рискованное. После рождения дочки Ирочки модель упорхнула обратно в модельный бизнес. Борис остался один с девочками на руках и выписал себе в помощь из России одинокую незамужнюю сестру Людмилу – растить девочек и помогать по хозяйству.

Борис умер несколько лет назад. Девочки выросли. Маша, старшая, вышла замуж за бизнесмена Георгия Бортникова и передала ему управление семейным бизнесом. Жора отлично справлялся со своими обязанностями благодаря помощи опытного ассистента Риты Лесевич.

В январе этого года Маше исполнялось 26 лет, и прямо на дне рождения она скоропостижно умерла: у нее возникла сильнейшая аллергическая реакция на подарок, преподнесенный их соседом Антоном… На поминках в сороковой день убитый горем вдовец поднимает странный тост – и сам умирает через несколько минут от сердечного приступа.



О спектакле

Спектакль «Смерть на поминках» создала лондонская театральная компания 274. Это интерактивный онлайн-детектив в стиле murder mystery. Зрители оказываются присяжными, помогающими полковнику Рейссу в расследовании семейной трагедии в доме Бортниковых. Выяснилось, что умер Георгий не сам. Полиция установила, что причиной случившегося у него сердечного приступа были не естественные причины, а сильнодействующее лекарство – его нашли в крови умершего.

Сценарист Ася Уварова взяла за основу детектив Агаты Кристи «Сверкающий цианид», но не думайте, что достаточно будет прочитать роман, чтобы сразу угадать финал! А строить предположения в процессе придется. Расследуя произошедшее в доме Бортниковых, зрители, они же жюри присяжных, изучают материалы дела, допрашивают подозреваемых, делятся версиями, а в конце выдвигают обвинение.

В спектакле задействованы русскоязычные артисты, с легкостью создающие образы юной сестры Маши Бортниковой Иры, ее тети Людмилы, соседа Антона и ассистента Георгия Риты. Какие тайны скрывает студентка Ира? В каких отношениях секретарь со своим работодателем? Что за подарок вручил Маше сосед и как он вообще такое придумал?

Режиссер Константин Каменский логично разрешил ряд несостыковок, которые, как мне показалось, тормозили ход спектакля на первых прогонах. Правда, темпоритм действия несколько проседал, когда инспектор Рейсс начинал задумываться над чем-то (вероятно, над судьбами родины). Впрочем, теперь ему помогает инспектор Стоун в исполнении самого режиссера, и действие идет гораздо веселее.

Советы зрителям

Если соберетесь на зум-спектакль, не бойтесь придумывать каверзные вопросы, общаться с другими зрителями, которые, как и вы, расследуют дело (в чате по ходу действия либо в специально отведенное время для дискуссий и версий). Берите с собой друзей – чем многолюднее, тем ярче впечатления! Ну и надеюсь, что финальный сюжетный поворот окажется для вас таким же впечатляющим, как и для меня!

Информация о спектакле, трейлер и постер – здесь.

Подготовила Анастасия Глаголева