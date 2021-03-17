Убийство Сары Эверард и столкновения с полицией: верните нам ночные улицы!

3 марта в Лондоне пропала 33-летняя Сара Эверард. Неделю спустя ее тело нашли в лесу неподалеку от города Эшфорд в графстве Кент. По подозрению в похищении и убийстве был задержан 48-летний офицер лондонской полиции Уэйн Кузенс, сотрудник отряда парламентской и дипломатической охраны. Обстоятельства гибели Сары потрясли британское общество, и в минувшие выходные по стране прошли акции в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия и харассмента. Полиция пыталась разогнать участников, сославшись на коронавирусные ограничения, но тем самым только обострила конфликт.

Мы решили восстановить хронологию событий и рассказать, почему смерть Сары стала триггером для миллионов женщин.

Не дошла до дома

Сара Эверард родилась в Йорке, в 2008 году окончила колледж Общества Святого Катберта при Даремском университете (St Cuthbert’s Society at Durham University), после чего переехала в Лондон и устроилась работать маркетологом.

3 марта Сара вышла от друзей, проживающих в Клэпеме, и решила пройтись пешком до своего дома в Брикстоне. Дорога должна была занять у нее примерно час. По пути домой она поговорила по телефону со своим бойфрендом Джошем Лоутом; беседа заняла примерно 15 минут. В 21:30 по местному времени Сару запечатлела камера видеонаблюдения одного из домов на Пойндерс-роуд. Больше женщину никто не видел, домой она не пришла, пишет The Independent. Предполагается, что ее похитили в этом районе.

Бойфренд Сары, ее отец Джереми и мать Сью, брат Джеймс и сестра Кейти пытались дозвониться до нее, но тщетно. Семья приняла решение выехать в Лондон, а на следующий день Джош обратился в полицию.

6 марта полиция Лондона выпустила объявление о пропаже Сары. Сообщалось, что на момент выхода из дома друзей она была одета в зеленый дождевик, белую шапку-бини, темно-синие брюки с белым ромбовидным узором и оранжево-зеленые кроссовки.

9 марта стало известно, что в Кенте по подозрению в похищении задержан офицер полиции, но его имя на тот момент не раскрывали. У него же дома полиция задержала некую женщину средних лет, которую заподозрили в пособничестве.

10 марта в лесу рядом с городом Эшфорд обнаружили чьи-то останки, упакованные в большую сумку. Тогда же полиция рассекретила имя главного подозреваемого, а тело отправили на опознание.

12 марта полиция подтвердила, что найденное в лесу тело принадлежат Саре Эверард. К месту его обнаружения начали приносить цветы, а в крупных городах страны активисты задумались о проведении уличных акций.

13 марта состоялось первое слушание по делу, пишет ITV News. Кузенс подтвердил свое имя и род деятельности, после чего судья зачитал текст обвинения. Второе слушание прошло 16 марта – суд Олд-Бейли постановил, что офицер полиции остается под стражей до следующего слушания по делу, назначенного на 9 июля.

Подозреваемый поступил на службу в полицию в 2018 году и отвечал за охрану парламентского имущества и посольств в Лондоне. По утверждениям инсайдеров, в последнее время он хотел перевестись в отделение полиции в Кенте, чтобы быть ближе к дому. В день исчезновения женщины Уэйн Кузенс не находился при исполнении обязанностей. Арест мужчины шокировал его коллег, не ожидавших столь тяжкого обвинения.

За время нахождения в камере Кузенс успел разбить себе голову о стену. Его отвезли в больницу, и там ему зашили рану. 12 марта он снова разбил голову, сообщает Birmingham Live.

Меж тем в таблоидах The Sun и Mirror появилась первая информация о женщине, задержанной вместе с Кузенсом. Ей оказалась его 38-летняя супруга Елена, украинка по происхождению. Она окончила Донецкий национальный университет по специальности «Биохимия», уехала работать в Швейцарию, познакомилась там с Кузенсом, а в 2006 году вышла за него замуж. У пары двое детей. После задержания Уэйна Елену допросили в отделении полиции и отпустили под залог.

Мать Елены, Нина Сухореба, пожаловалась, что ее семью атаковали в «Фейсбуке»: люди оставляли оскорбительные комментарии под фотографиями, а кто-то даже заявил, что близкие подозреваемого заслуживают смерти. Нина сказала, что называла Уэйна сыном, и отказалась верить в то, что он мог хладнокровно кого-то убить. По мнению женщины, людям необходимо помнить о презумпции невиновности, а выводы можно делать только после вердикта суда.

Утверждать что-то определенное про Кузенса пока рано, предупредила газета The Guardian. Ему выдвинуто еще одно обвинение, в эксгибиционизме: он обнажился перед неизвестной женщиной в одном из лондонских ресторанов быстрого питания. Инцидент произошел 28 февраля. Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC) сейчас выясняет, почему это дело не расследовали должным образом.

#ReclaimTheseStreets

Дело Сары послужило поводом напомнить о том, что женщины постоянно сталкиваются с домашним насилием, харассментом (домогательствами) и зачастую боятся ходить вечером по улицам одни. Жительницы Великобритании начали делиться историями о пережитых ими страданиях, а в социальных сетях снова появился хештег #metoo. По данным организации «ООН-женщины» (UN Women), занимающейся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, ситуация в Великобритании оставляет желать лучшего.

Опрос тысячи британских девушек в возрасте от 18 до 24 лет показал, что 97% из них сталкивались с домогательствами, при этом к 80% из них приставали в общественных местах.

13 марта в лондонском районе Клэпем и еще примерно 40 городах Великобритании должны были пройти траурные вахты со свечами под девизом Reclaim these streets («Вернуть себе эти улицы») и Reclaim the night («Вернуть себе ночь»). Последний слоган был девизом маршей в 1977 году – тогда женщины пытались обратить внимание правительства на то, что они боятся ходить по ночам. В этот же день герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила импровизированный мемориал в Клэпеме, организованный в честь Сары. «Я помню, каково это – гулять одной по ночному Лондону», – приводит слова герцогини Sky News.

Однако столичная полиция отказалась пойти на уступки и запретила проводить ночные бдения и марши, поскольку по правилам карантина массовые собрания запрещены. В ответ на это активисты напомнили офицерам, что они практически не разгоняли антиковидные марши, протестные акции участников движения Black Lives Matter, а шотландская полиция не только отказалась наказывать собравшихся в карантин футбольных болельщиков, но и шла вместе с ними.

Мнения разделились: многие активистки призвали зажечь свечу или выставить на крыльцо дома фонарик, но некоторые все-таки решили организовать вахту. Кто-то пришел на место бдения в Клэпеме с плакатами, на которых была изображена аббревиатура ACAB («All Cops Are Bastards»), кто-то держал транспаранты с фразой «Она просто шла домой!». По словам очевидцев, до 18:00 13 марта полиция не вмешивалась в дела активистов, после чего попросила их разойтись, а потом начала резко и бескомпромиссно оттеснять толпу и задерживать сопротивляющихся, пишет The Guardian.

В социальных сетях появились фото и видео с задержаниями, после чего фрустрация британцев достигла предела. Некоторые заняли сторону полиции, работавшей по правилам карантина, и стали говорить, что люди должны были почтить память Сары Эверард у себя дома и выложить фото свечи или фонаря в «Твиттере» или «Инстаграме». Сторонники же акции обратили внимание на то, что принимавшие участие в бдениях женщины были расстроены случившимся и нуждались в том, чтобы их услышали. Многие посчитали, что полиция повела себя крайне бестактно, применив силу, ведь именно их коллегу арестовали по обвинению в убийстве.

«Я вышла, чтобы поддержать каждую женщину, которая боится гулять одна по улицам. Меня арестовали просто за нахождение в толпе. Мой рост – около 160 см, и я почти ничего не вешу по сравнению с полицейскими, которые повалили меня на землю, надели наручники и уволокли прочь», – рассказала газете Mirror одна из участниц акции, Пэтси Стивенсон. Полицейские посадили ее в фургон и узнали контактные данные, чтобы выписать штраф.

Некоторые отметили, что акции в других городах прошли без происшествий и столкновений.

Мирная акция в лондонском районе Крауч-Энд. По словам очевидцев, полиция не стала вмешиваться. Фото: twitter.com/lindasgrant

Реакция политиков

Мэр Лондона Садик Хан решительно осудил действия полиции и назвал происходящее пятном на истории Лондона, а лидер либерал-демократов Эд Дейви призвал комиссара полиции Лондона Крессиду Дик уйти в отставку, однако та отказалась освободить пост. По словам Дик, если бы акция была законной, она, несомненно, посетила бы ее, однако из-за действующих коронавирусных ограничений полиция была вынуждена принять меры. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател потребовала от полицейских отчитаться о причинах грубого поведения. Не остался в стороне и лидер партии лейбористов Кир Стармер, осудивший жесткое обращение с демонстрантами. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял сторону Крессиды Дик, однако заявил, что огорчен случившимся.

Еще до проведения акции баронесса Дженни Джонс, член палаты лордов, предложила ввести комендантский час для мужчин, однако позже заявила, что ее слова не стоит воспринимать слишком серьезно. Мужчины-политики немедленно начали ее критиковать. Например, первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что дебаты отклонились от изначального посыла и что стороны начали провоцировать друг друга. Недавно объявивший об уходе из большой политики Найджел Фарадж назвал происходящее ненормальным. Оппозиционные депутаты предложили разные способы решения проблемы, от приравнивания проявлений мизогинии к преступлениям на почве ненависти (hate crime) до введения обязательных бесед на тему абьюза в школах.

Одним из последствий убийства Сары Эверард и разгона лондонского митинга в ее память стала резкая смена отношения политиков к Police, Crime, Sentencing and Courts Bill – законопроекту, который расширяет полномочия полиции, ужесточает наказания за уличные акции и снимает ответственность с сотрудников, исполнявших приказ. Например, известно, что законопроект разрешает давать срок до десяти лет за действия, которые вызвали или могут вызвать беспокойство, раздражение или досаду, а также выводит некоторые действия сотрудников полиции из-под юрисдикции судов. До разгона протестов было известно, что оппозиция не планировала голосовать против законопроекта, а хотела воздержаться от голосования. После субботних событий и лейбористы, и либеральные демократы объявили, что не поддержат увеличение полномочий полиции.

Однако есть и хорошие новости, сообщает BBC. 15 марта, выступая на заседании парламента, Прити Пател пообещала, что правительство ужесточит законы, направленные на борьбу с домашним насилием, домогательствами и апскертингом (тайной съемкой гениталий или нижнего белья под юбкой или платьем в общественных местах). Депутат парламента от партии консерваторов Филип Дэвис предложил увеличить число камер наблюдения на улицах.