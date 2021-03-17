Спецпроект «Британская история ужасов»: ведьмы из Пендла

Мы уже рассказывали о казни через сожжение у столба и о том, кого к ней приговаривали). Но нельзя пропустить и ту часть английской истории, с которой сожжение чаще всего ассоциируют, – охоту на ведьм. Здесь есть очень интересный и очень английский момент: в Англии за ведьмовство обычно не сжигали, в худшем случае в огонь могли отправить труп колдуньи, казненной другим способом. Причина проста – в Англии, в отличие от многих других стран Европы, колдовство не было чем-то запретным.

Волшебный остров

Британию не зря называют волшебным островом: в существование людей и прочих существ со странными способностями здесь верили издревле, никогда не считая их врагами рода человеческого. Поэтому тут не было такой жестокой охоты на ведьм, как, например, в Испании.

Первый закон о ворожбе появился в Англии только в 1542 году и просуществовал всего пять лет – потом его отменили. А первый серьезный акт вышел лишь в правление королевы Елизаветы, в 1563 году, и согласно ему ведьмовство каралось смертью, только если в результате ворожбы кто-то умер. Во всех прочих случаях оно наказывалось штрафом и заключением в тюрьме на срок до года. И это в ту пору, когда в некоторых частях Европы можно было отправить человека на костер, лишь ткнув в него пальцем и крикнув: «Ведьма!» В Англии же кричать можно было сколько угодно – этого было недостаточно не только для казни, но даже и для ареста, а обвинение в доведении кого-либо до смерти путем колдовства еще надо было доказать.

В деревнях легально работали и целители, и травники, и специалисты по снятию порчи. Все они широко использовали так называемую деревенскую магию, основанную на местных суевериях. Никто их за это не преследовал.

Человека считали убитым ворожбой, если, будучи в полном здравии, он внезапно умирал после ссоры с какой-нибудь местной старухой. Всего в истории английского правосудия зарегистрировано 228 случаев следствия по такому обвинению, и в половине из них подозреваемую в убийстве ведьму оправдали и оставили в покое.

Если же убийство считали доказанным, то ведьму судили, причем по обвинению в убийстве, и казнили тоже тем способом, который причитался за убийство, то есть через повешение.

Шотландская охота

А вот в соседней Шотландии дело обстояло иначе. Здесь с 1567 года правил король Яков VI, которого так увлекала охота на ведьм, что он даже написал трактат по их выявлению. В итоге в шотландских горах, по данным историков, за пару десятков лет погибло около 6 тыс. человек, 90% из которых были женщины. В ведьмы там при желании можно было записать почти любую деревенскую жительницу зрелого возраста.

Охотники на ведьм

В 1603 году английская и шотландская короны соединились. Яков взошел на английско-шотландский престол и ужесточил английские законы о колдовстве. До шотландских суеверий не дошло, но по новому акту стало караться смертью не только убийство, совершенное ворожбой, но и заключение договора с дьяволом. На этой почве в Англии началась охота на ведьм и появились witch hunters, разыскивавшие тех, кто такой договор якобы заключил. Охотникам платили сдельно, за каждую пойманную ведьму, и в следующие несколько десятков лет по обвинению в ворожбе в стране казнили больше людей, чем за предыдущие три столетия.

Новый закон шел вразрез с тем, что в Англии было издревле принято. Его осуждали и светские власти, и церковные, так что поддержки новшество не получило и до массовых смертей дело не дошло. Всего с XV по XVIII век в Англии по обвинению в ведьмовстве погибло 500 человек (сравните цифру с данными из Шотландии – разница в 12 раз).

Невезучие бабушки

Тут мы отвлечемся от общей истории и взглянем на историю личную, а именно на дело ведьм из Пендла, одно из самых крупных дел о ведьмовстве в Англии.

Началось все с того, что в маленькой деревеньке Пендл-Хилл в Ланкашире жили-поживали самые разные люди, в том числе две старухи-повитухи, всю свою жизнь занимавшиеся там целительством и бытовой магией. Почтенные 80-летние бабушки пользовались в деревне уважением и люто конкурировали между собой. Свои умения они передали наследницам: одна – дочери, вторая – внучке.

Однажды к местному судье явился местный же торговец, уверяя, что заболел после ссоры с одной из бабуль, Элизабет Демдайк. Судья отлично знал Элизабет и очень постарался дело замять – одобрения новый антиведьминский закон в Англии и правда ни у кого не вызывал. Но прямо во время следствия внучка Элизабет, по имени Алисон Девайс, попыталась купить булавки у торговца, не сторговалась по цене – и тот тут же упал замертво при множестве свидетелей. Судя по описанию, свалил его инсульт, но в деревне шло следствие, и судье таки пришлось допросить всю семью: бабушку, ее дочь и внучку. Всех трех подвергли при допросе пыткам, и все они признались в заключении договора с дьяволом и продаже ему своей бессмертной души.

Внучка воспользовалась случаем и заодно оговорила конкуренток – обвинила семью второй бабули-целительницы (ее звали Анна Уиттл) в убийствах посредством колдовства. Арестовали и целительницу, и ее семью, их тоже допросили под пыткой, и они все ожидаемо признались в продаже своей души дьяволу.

Подследственных отпустили домой, и семья Девайсов пригласила вечером гостей – почтенных жителей окрестных деревушек. На следующий день власти арестовали всех присутствовавших на вечеринке и обвинили их в колдовстве, решив, что там происходил не иначе как шабаш. Так в беду попали еще семь человек, вся вина которых состояла в том, что они пришли в гости. Всех их допросили под пыткой, гарантировавшей признание в колдовстве и продаже души.

Следствие и казнь

В ту пору люди, как и мы, отлично понимали, что пыткой можно получить признание в чем угодно от кого угодно. В ходе обыкновенного следствия признания таким способом не добывали – это было запрещено. Пытки использовали не для получения признаний, а для добычи информации, например, о сообщниках.

Но закон короля Якова отменял для дел о колдовстве все стандартные протоколы следствия и требовал получения чистосердечного признания. Поэтому пытки тут использовались широко и много – подозреваемых истязали до тех пор, пока они не оговаривали себя и друг друга, и в деле ведьм из Пендла вышло именно так.

История закончилась печально: участников судили и признали виновными в убийствах посредством колдовства, приписав им все случившиеся в округе смерти за последние несколько лет. В 1612 году за убийства посредством ворожбы повесили сразу всех десятерых, доживших до казни.

Активное преследование ведьм продолжалось недолго: король Яков умер, и ажиотаж постепенно стих. А в 1735 году обвинения в колдовстве перестали существовать – вышел новый Witchcraft Act, отрицавший существование колдовства и объявлявший мошенником всякого, кто заявит обратное.



История же несчастных жертв из Пендла получила большую известность и упоминается во многих книгах, в том числе в романе Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения». А в самом Пендл-Хилле с тех пор, говорят, нечисто.

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