﻿﻿﻿﻿﻿

Спецпроект «Британская история ужасов»: ведьмы из Пендла

Спецпроект «Британская история ужасов»: ведьмы из Пендла
фото123rf.com

Елена Чернова

Мы уже рассказывали о казни через сожжение у столба и о том, кого к ней приговаривали). Но нельзя пропустить и ту часть английской истории, с которой сожжение чаще всего ассоциируют, – охоту на ведьм. Здесь есть очень интересный и очень английский момент: в Англии за ведьмовство обычно не сжигали, в худшем случае в огонь могли отправить труп колдуньи, казненной другим способом. Причина проста – в Англии, в отличие от многих других стран Европы, колдовство не было чем-то запретным.

Волшебный остров             

Британию не зря называют волшебным островом: в существование людей и прочих существ со странными способностями здесь верили издревле, никогда не считая их врагами рода человеческого. Поэтому тут не было такой жестокой охоты на ведьм, как, например, в Испании.

Первый закон о ворожбе появился в Англии только в 1542 году и просуществовал всего пять лет – потом его отменили. А первый серьезный акт вышел лишь в правление королевы Елизаветы, в 1563 году, и согласно ему ведьмовство каралось смертью, только если в результате ворожбы кто-то умер. Во всех прочих случаях оно наказывалось штрафом и заключением в тюрьме на срок до года. И это в ту пору, когда в некоторых частях Европы можно было отправить человека на костер, лишь ткнув в него пальцем и крикнув: «Ведьма!» В Англии же кричать можно было сколько угодно – этого было недостаточно не только для казни, но даже и для ареста, а обвинение в доведении кого-либо до смерти путем колдовства еще надо было доказать.

В деревнях легально работали и целители, и травники, и специалисты по снятию порчи. Все они широко использовали так называемую деревенскую магию, основанную на местных суевериях. Никто их за это не преследовал.

Человека считали убитым ворожбой, если, будучи в полном здравии, он внезапно умирал после ссоры с какой-нибудь местной старухой. Всего в истории английского правосудия зарегистрировано 228 случаев следствия по такому обвинению, и в половине из них подозреваемую в убийстве ведьму оправдали и оставили в покое.

Если же убийство считали доказанным, то ведьму судили, причем по обвинению в убийстве, и казнили тоже тем способом, который причитался за убийство, то есть через повешение. 

Шотландская охота

А вот в соседней Шотландии дело обстояло иначе. Здесь с 1567 года правил король Яков VI, которого так увлекала охота на ведьм, что он даже написал трактат по их выявлению. В итоге в шотландских горах, по данным историков, за пару десятков лет погибло около 6 тыс. человек, 90% из которых были женщины. В ведьмы там при желании можно было записать почти любую деревенскую жительницу зрелого возраста. 

Охотники на ведьм

В 1603 году английская и шотландская короны соединились. Яков взошел на английско-шотландский престол и ужесточил английские законы о колдовстве. До шотландских суеверий не дошло, но по новому акту стало караться смертью не только убийство, совершенное ворожбой, но и заключение договора с дьяволом. На этой почве в Англии началась охота на ведьм и появились witch hunters, разыскивавшие тех, кто такой договор якобы заключил. Охотникам платили сдельно, за каждую пойманную ведьму, и в следующие несколько десятков лет по обвинению в ворожбе в стране казнили больше людей, чем за предыдущие три столетия.

Новый закон шел вразрез с тем, что в Англии было издревле принято. Его осуждали и светские власти, и церковные, так что поддержки новшество не получило и до массовых смертей дело не дошло. Всего с XV по XVIII век в Англии по обвинению в ведьмовстве погибло 500 человек (сравните цифру с данными из Шотландии – разница в 12 раз). 

Собственно договор с дьяволом commons.wikimedia.org

Невезучие бабушки

Тут мы отвлечемся от общей истории и взглянем на историю личную, а именно на дело ведьм из Пендла, одно из самых крупных дел о ведьмовстве в Англии.

Началось все с того, что в маленькой деревеньке Пендл-Хилл в Ланкашире жили-поживали самые разные люди, в том числе две старухи-повитухи, всю свою жизнь занимавшиеся там целительством и бытовой магией. Почтенные 80-летние бабушки пользовались в деревне уважением и люто конкурировали между собой. Свои умения они передали наследницам: одна – дочери, вторая – внучке.

123rf.com

Однажды к местному судье явился местный же торговец, уверяя, что заболел после ссоры с одной из бабуль, Элизабет Демдайк. Судья отлично знал Элизабет и очень постарался дело замять – одобрения новый антиведьминский закон в Англии и правда ни у кого не вызывал. Но прямо во время следствия внучка Элизабет, по имени Алисон Девайс, попыталась купить булавки у торговца, не сторговалась по цене – и тот тут же упал замертво при множестве свидетелей. Судя по описанию, свалил его инсульт, но в деревне шло следствие, и судье таки пришлось допросить всю семью: бабушку, ее дочь и внучку. Всех трех подвергли при допросе пыткам, и все они признались в заключении договора с дьяволом и продаже ему своей бессмертной души. 

Внучка воспользовалась случаем и заодно оговорила конкуренток – обвинила семью второй бабули-целительницы (ее звали Анна Уиттл) в убийствах посредством колдовства. Арестовали и целительницу, и ее семью, их тоже допросили под пыткой, и они все ожидаемо признались в продаже своей души дьяволу. 

Подследственных отпустили домой, и семья Девайсов пригласила вечером гостей – почтенных жителей окрестных деревушек. На следующий день власти арестовали всех присутствовавших на вечеринке и обвинили их в колдовстве, решив, что там происходил не иначе как шабаш. Так в беду попали еще семь человек, вся вина которых состояла в том, что они пришли в гости. Всех их допросили под пыткой, гарантировавшей признание в колдовстве и продаже души. 

123rf.com

Следствие и казнь

В ту пору люди, как и мы, отлично понимали, что пыткой можно получить признание в чем угодно от кого угодно. В ходе обыкновенного следствия признания таким способом не добывали – это было запрещено. Пытки использовали не для получения признаний, а для добычи информации, например, о сообщниках.

Но закон короля Якова отменял для дел о колдовстве все стандартные протоколы следствия и требовал получения чистосердечного признания. Поэтому пытки тут использовались широко и много – подозреваемых истязали до тех пор, пока они не оговаривали себя и друг друга, и в деле ведьм из Пендла вышло именно так. 

История закончилась печально: участников судили и признали виновными в убийствах посредством колдовства, приписав им все случившиеся в округе смерти за последние несколько лет. В 1612 году за убийства посредством ворожбы повесили сразу всех десятерых, доживших до казни. 

Памятник ланкаширским ведьмам, установленный у бывшей дороги на виселицу https://www.geograph.org.uk/

 

Активное преследование ведьм продолжалось недолго: король Яков умер, и ажиотаж постепенно стих. А в 1735 году обвинения в колдовстве перестали существовать – вышел новый Witchcraft Act, отрицавший существование колдовства и объявлявший мошенником всякого, кто заявит обратное.

История же несчастных жертв из Пендла получила большую известность и упоминается во многих книгах, в том числе в романе Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения». А в самом Пендл-Хилле с тех пор, говорят, нечисто. 

Также в цикле “Британская история ужасов”:

Сожженная заживо

– Первый крестный отец Лондона

– Капитан Кидд и сундук мертвеца

– Судья-монстр и морское право

– Проститутка Нелл Гвин

– Прокаженный король

– Мрачный жнец и чума

– Повешен, выпотрошен и четвертован

– Сорок мучеников

profile-sample2
Lastminute.com вернет клиентам деньги за отмененные туры
01-12-2020
profile-sample2
Медицинская халатность в стоматологии
25-04-2018
profile-sample2
Страховая компания изобличила мошенников благодаря «Фейсбуку»
06-03-2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.