Женское счастье

Чем могут быть полезны женские ассоциации в Великобритании?

Женские клубы и объединения набирают все большую популярность. И неудивительно: правильное окружение помогает легче шагать по жизни – что в мегаполисе, что в тихой деревушке. Знакомьтесь с полезными женскими сообществами и организациями, которые могут помочь найти единомышленниц не только в Лондоне, но и во всем мире.

Сообщество русскоговорящих мам Великобритании появилось на свет 23 декабря 2012 года, когда молодая мама Юлия Толкачева осознала, что ей не хватает общения с другими мамами на родном языке. Вопросов у нее было предостаточно: о врачах, о прикорме, о первых зубках. Первый шаг Юля сделала сама – стала искать единомышленниц на просторах интернета.

Не найдя ничего подходящего, она завела на «Фейсбуке» тематическую группу – сегодня группа насчитывает 15 тыс. участниц, а если подсчитать общие цифры в других соцсетях, то даже 25 тыс. За эти годы расширилась и тематика, и география группы: теперь в нее входят женщины не только из Великобритании, но и из Казахстана, России, Украины и Беларуси.

Многие проводят разведку для будущего переезда, другие решают вопросы поиска работы, выбирают врача, район проживания, семейного доктора или школу, получают консультации по юридическим вопросам покупки домов и даже ищут (и находят) бизнес-партнеров. Офлайновые мероприятия сообщества, будь то посиделки и новогодние елки в ресторане Mari Vanna (с годовым листом ожидания) или день моды и красоты, – мгновенный sold out. Девушки уже не просто обмениваются советами, а презентуют собственные бизнесы.

По словам Юлии, она лично просматривает каждую заявку: «Группа у нас закрытая, вопросы в ней иногда обсуждаются интимные, и я дорожу доверием женщин. Подозрительные анкеты отсеиваю. Главная возможность, которую дает сообщество, – это доверительное общение с другими самодостаточными женщинами. А я нашла не только общение, но и решение многих житейских вопросов; одна голова – хорошо, а 15 тыс. – лучше».

Времена, когда интересы приличной дамы могли вращаться только вокруг детей и рукоделия, в прошлом. Да и разделение профессий на женские и мужские уже довольно условно. Сообщество Ada’s List поддерживает женщин, которые хотят строить карьеру в мире высоких технологий.

Вступить в это инклюзивное сообщество могут те, кто идентифицирует себя как женщины, в том числе трансгендеры, интерсексуалы и небинарные люди. Главное – чтобы вы стремились к продвижению женщин в сфере высоких технологий и могли бы «открыто отвечать на вызовы патриархальных и расистских структур во власти». Организаторы верят: каждый может делать маленькие шаги, которые могут привести к большим переменам. Ada’s List радеет за перемены на рабочих местах, равные возможности в профессиональном развитии и образовании.

Ada’s List существует на платформе для организации сообществ Mobilize, основанной на рассылке имейлов. В день вам может приходить до 20 писем, в которых участницы задают вопросы, делятся полезными ресурсами и рассказывают о своей работе – такой вот Clubhouse в имейлах. Если электронная почта для вас морально устаревший формат, загрузите приложение Mobilize, оно удобнее.

Чтобы вступить в сообщество, надо заполнить анкету онлайн, подтвердив адрес электронной почты. Одобрение занимает 2–3 дня. По традиции новые участницы пишут электронное письмо-визитку, чтобы рассказать сообществу о своих основных достижениях и возможностях. Членские взносы варьируются от £5 до 500 в месяц. Последний – для платинового уровня, дающего доступ к 50 работникам компании и специальные возможности по размещению вакансий и участию в конференциях. Мужчины могут стать соратниками и присоединиться к партнерской программе на платформе донатов Patreon.

Это молодое сообщество зародилось в Лондоне с легкой руки организатора конкурсов красоты Юлии Титовой и Екатерины Бурцевой. До начала пандемии они успели запрыгнуть в последний вагон и провести первый в Лондоне русскоязычный женский форум, куда смогли заманить раскрученного в России онлайн-маркетолога и специалиста по созданию автоворонок Марию Солодар. Девушки этой зимой уже провели похожий форум в Дубае.

Большой акцент делается на продвижении через соцсети, поиск собственного предназначения, тренинги личностного роста и развитие личного бренда. Рядовое членство стоит £19 в месяц и дает доступ к онлайн-записям различных курсов, от йоги до тайм-менеджмента, право на участие в мастер-классах и доступ в закрытый чат. Платиновый уровень предполагает прохождение собеседования и возможность самой стать спикером для международной аудитории.

Музыкальный импрессарио Ольга Балаклеец в 2016 году запустила проект Creative Women, который был призван объединить женщин творческих профессий. Первоначальный формат ежегодной конференции перерос в серию онлайн-семинаров, вебинаров и трансляций интервью – спасибо пандемии, – а цель объединять творческих женщин трансформировалась в культивирование креативности в самом широком смысле слова. «Это та творческая составляющая, которая помогает нам в преодолении многих жизненных задач, вне зависимости от сферы деятельности. Время катаклизмов требует гибкости и креативности для развития бизнеса и личности», – говорит Ольга.

Платформа объединяет около тысячи успешных женщин, от Ближнего Востока до Америки. Для счастливых 250 человек существует особый WhatsApp-чат, в котором можно попросить совета, поделиться достижениями и пригласить на мероприятие.

Главные функции Creative Women – качественный нетворкинг, доступ к тренингам и мероприятиям в разных странах мира и большая ежегодная конференция. В марте сообщество запускает новую схему членства с филиалами в России, Австралии, Грузии, Индии и других странах. Цена – от £10 до 100 в месяц.

Лондон – мировая столица закрытых мужских клубов; здесь они, в принципе, и сформировались как социальное явление. Где еще мог спрятаться от жены и детей не обремененный тяжким трудом джентльмен? Здесь предавались мужским развлечениям: играли в настольные игры, курили сигары, пили виски и обсуждали политику.

В наше время закрытые клубы стали организовывать и женщины. Дальше всех, пожалуй, пошли Дебби Уоскоу и Анна Джонс, основательницы Albright Club. Они приобрели шикарный особняк в центре Фицровии, затем в Мейфэр и обустроили их ровно так, чтобы работающие женщины могли и дела сделать, и расслабиться. Например, здесь есть пространство, оборудованное для работы, а еще салон красоты и студия йоги. Хочешь – идешь на массаж и маникюр, хочешь – на нетворкинг, лекции и выставки.

Назван клуб в честь Мадлен Олбрайт, бывшего госсекретаря США. Основная аудитория – успешные бизнесвумен. Из очевидных плюсов – красивое здание в центре города, где можно встретиться с друзьями и бизнес-партнерами, завести новые знакомства. Онлайн-программа на время пандемии – это серия подкастов и онлайн-встреч, списки рекомендуемой литературы. В марте клуб готов не брать с вас joining fee, а еще дает в подарок £150 на напитки и еду (эти деньги можно потратить в клубе). 8 марта заведение вновь открыло свои двери и будет работать с понедельника по пятницу.

Ольга Высокова, основавшая это сообщество, называет его своим третьим ребенком. Проект зародился в 2016 году, и его основная цель – помощь женщинам-предпринимателям. Самым популярным форматом можно считать бизнес-завтраки, которые Ольга, банкир по профессии, сравнивает с полноценными мастер-классами. Здесь же женщины делятся историями своих достижений и провалов.

Неформальные завтраки – прекрасный способ заявить о своем собственном проекте и получить квалифицированный совет. «Возраст участниц не ограничен, – говорит Ольга. – Главное условие – это наличие своего бизнеса или проекта, интерес к социуму и бизнесу, желание быть финансово независимыми».

Подготовила Елена Лео