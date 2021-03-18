Как стать владельцем доходного дома в Лондоне и не разориться на налогах

Кто больше всего зарабатывает на рынке недвижимости Лондона? Реально ли получить бесплатный кредит на покупку недвижимости от Бизнес Банка Великобритании? Что ждет рынок недвижимости Лондона после окончания пандемии и как правильно позаботиться о налогах?

Сергей Сандер, девелопер с десятилетним опытом инвестиций в лондонскую недвижимость, приглашает вас 30 марта в 15:00 по Лондону или в 18:00 по Москве принять участие в онлайн-разговоре и на эксклюзивных примерах проектов доходных домов и апарт-отеля в Лондоне разобраться, почему пассивный доход – это обман, и как получить максимальную доходность от своих вложений.

В разговоре примет участие Дмитрий Заполь – специалист в области международного налогового планирования, который даст практические советы, как избежать самых распространенных ошибок при инвестировании в Великобритании и не разориться на налогах.

Участие свободное. Регистрация не требуется, достаточно перейти по ссылке и присоединиться к закрытой группе участников в Telegram. Если не успеваете по времени, то все участники получат видео запись и возможность позже задать свои вопросы.