Полицейские в штатском начнут патрулировать бары и ночные клубы

Правительство пообещало принять меры для обеспечения безопасности женщин

Правительство Великобритании пообещало принять меры для обеспечения безопасности женщин, сообщает The Guardian. Выступая в парламенте, премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал дело об убийстве Сары Эверард, обстоятельства гибели которой потрясли общество и привели к массовым акциям в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия и домогательств.

В бары и ночные клубы Англии и Уэльса начнут направлять полицейских в штатском, сообщил премьер-министр. Они будут мониторить обстановку и при необходимости смогут вмешаться в происходящее. Проект под названием Project Vigilant запустили в округе Темз-Велли еще в 2019 году, и он был признан успешным.

Джонсон также пообещал увеличить до £45 млн финансирование программы Safer Streets, в рамках которой на улицах устанавливают хорошее освещение и камеры наблюдения.

Оппозиция одобрила принимаемые правительством меры, но отметила, что они помогут предотвратить только часть преступлений. Член парламента от Лейбористской партии Стелла Кризи напомнила, что Сару Эверард похитили не в клубе, а на пути домой. По статистике, добавила она, 80% британских женщин сталкивались с домогательствами. Но в полицию обращаются единицы – большинство не верит, что там им смогут помочь.