Великобритания планирует отправлять просителей убежища в Гибралтар и на остров Мэн

Правительство снова задумалось о размещении беженцев вдали от основной территории страны

В 2020 году министр внутренних дел Великобритании Прити Пател предложила организовать центр для просителей убежища на острове Святой Елены или на острове Вознесения, оба из которых принадлежат короне. Острова находятся в южной части Атлантического океана, посередине между Африкой и Южной Америкой, в 6,5 тыс. км от территории Соединенного Королевства. Именно там беженцы, по ее мнению, ожидали бы решения британских властей.

Тогда эту инициативу не поддержали в правительстве, однако Пател намерена предпринять еще одну попытку реорганизации системы предоставления убежища, пишет The Independent. Теперь в качестве территорий для размещения беженцев рассматриваются Гибралтар и остров Мэн. Министр внутренних дел обещает изложить новый план в последнюю неделю марта.

Правительство Великобритании уверено, что размещение мигрантов вдали от основной территории страны не будет являться нарушением Европейской конвенции о правах человека. Согласно готовящемуся законопроекту, лицам, занимающимся контрабандой людей, будет грозить пожизненное заключение.