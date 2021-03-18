Вакцинацию жителей Англии до 50 лет отложат из-за нехватки препаратов

С 29 марта страна столкнется со значительным сокращением поставок

Жителям Англии в возрасте до 50 лет, возможно, придется ждать прививки на месяц дольше запланированного срока, сообщает The Guardian. Руководство NHS сообщило, что с 29 марта страна столкнется с нехваткой вакцин. Перебои с поставками препаратов продлятся порядка четырех недель.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал наличие проблемы, но пообещал, что правительство выполнит поставленную цель. К 31 июля все взрослое население Великобритании получит первую дозу вакцины против коронавируса, заявил министр.

Правительство заверило, что снижение темпов вакцинации не связано с ожесточенным спором с Европейским союзом по поводу поставок. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретить экспорт вакцин в Великобританию, чтобы увеличить количество доз для граждан альянса. BBC сообщает, что перебои связаны с задержкой производства вакцины AstraZeneca в Индии.

Надвигающийся дефицит затронет многие страны, а не только Великобританию, пояснил представитель NHS. «Это глобальная проблема. Дело в том, что мы движемся не с той скоростью, с какой хотели бы», – добавил он. Однако ситуация с вакцинацией в Англии может наладиться к середине апреля, с началом поставок американской вакцины Moderna.