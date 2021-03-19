Пандемия негативно повлияла на настроение британцев

Великобритания заняла восемнадцатое место в списке самых счастливых стран мира, опустившись на пять позиций по сравнению с прошлым годом. Эпидемия коронавируса негативно повлияла на самоощущение жителей страны, пишет The Evening Standard.

Показатель удовлетворенности жизнью в Великобритании упал с 7,16 в 2019 году до 6,80 в 2020 году.

Порядка 20% населения признались, что за первые полгода пандемии их психическое здоровье резко ухудшилось. По результатам исследования, больше всего от последствий карантина пострадали молодые женщины, а меньше всего – мужчины среднего и старшего возраста, говорят ученые Института фискальных исследований (IFS).

Легче всего ограничения пережили люди, состоящие в романтических отношениях.

Всего в список вошли 156 стран, но далеко не все из них почувствовали на себе влияние пандемии. Так, жители 26 стран стали ощутимо счастливее, жители 20 стран – более несчастными. Финляндия в четвертый раз подряд возглавила рейтинг, а Россия заняла шестидесятое место. Среди государств постсоветского пространства счастливее всех Эстония (28-е место).