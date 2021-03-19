﻿﻿﻿﻿﻿

Страны Европы возобновили использование вакцины AstraZeneca

Страны Европы возобновили использование вакцины AstraZeneca
Фото:123rf.com

ВОЗ не выявила связи между вакциной и образованием тромбов

Италия, Испания, Франция, Германия, Латвия, Литва, Словения, Болгария, Португалия, Нидерланды и Кипр возобновляют использование вакцины AstraZeneca. Норвегия, Ирландия и Швеция еще не приняли окончательное решение, сообщает Sky News.

Всемирная организация здравоохранения не выявила связи между применением вакцины и образованием тромбов, сообщает BBC. Специалисты проанализировали информацию о случаях тромбоза мозговых вен и венозных синусов у привитых пациентов.

Англо-шведская компания AstraZeneca сообщила, что среди 17 млн вакцинированных граждан ЕС и Великобритании было выявлено 37 случаев тромбоза. «Эта цифра намного ниже, чем можно было бы ожидать в случае прямой связи между вакциной и возникновением заболевания», – говорится в официальном сообщении компании.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) придерживается той же точки зрения. Однако глава EMA Эмер Кук порекомендовала включить информацию о возможных побочных эффектах вакцины в описание продукта, добавив, что агентство не может окончательно исключить связь между вакциной и «небольшим количеством случаев редких, но очень серьезных нарушений свертывания крови».

profile-sample2
Лондонский Сити начинает оживать
19-03-2021
profile-sample2
Возвращение детей в школу не привело к росту заболеваемости COVID-19
19-03-2021
profile-sample2
Великобритания заняла восемнадцатое место в списке самых счастливых стран
19-03-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.