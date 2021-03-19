Страны Европы возобновили использование вакцины AstraZeneca

ВОЗ не выявила связи между вакциной и образованием тромбов

Италия, Испания, Франция, Германия, Латвия, Литва, Словения, Болгария, Португалия, Нидерланды и Кипр возобновляют использование вакцины AstraZeneca. Норвегия, Ирландия и Швеция еще не приняли окончательное решение, сообщает Sky News.

Всемирная организация здравоохранения не выявила связи между применением вакцины и образованием тромбов, сообщает BBC. Специалисты проанализировали информацию о случаях тромбоза мозговых вен и венозных синусов у привитых пациентов.

Англо-шведская компания AstraZeneca сообщила, что среди 17 млн вакцинированных граждан ЕС и Великобритании было выявлено 37 случаев тромбоза. «Эта цифра намного ниже, чем можно было бы ожидать в случае прямой связи между вакциной и возникновением заболевания», – говорится в официальном сообщении компании.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) придерживается той же точки зрения. Однако глава EMA Эмер Кук порекомендовала включить информацию о возможных побочных эффектах вакцины в описание продукта, добавив, что агентство не может окончательно исключить связь между вакциной и «небольшим количеством случаев редких, но очень серьезных нарушений свертывания крови».