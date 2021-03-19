Лондонский Сити начинает оживать

53% сотрудников вернулись в офисы на прошлой неделе

Жители Великобритании начали возвращаться в офисы, пишет The Daily Mail. С 8 по 14 марта количество людей, работающих удаленно, сократилось с 36% до 30% от общего числа трудоустроенных. 53% работников теперь регулярно пользуются общественным транспортом и посещают офис, хотя и не каждый день.

Некоторые компании лондонского Сити намереваются перевести своих сотрудников на гибкий график, разрешив им часть времени работать удаленно. Об этом заявил представитель аудиторской компании KPMG, базирующейся в деловом квартале Канэри-Уорф. В компании NatWest Group, предоставляющей банковские и страховые услуги, около 50 тыс. сотрудников по-прежнему работают из дома.

Тем не менее, Борис Джонсон не считает, что пандемия стала поворотным моментом для офисных работников. Жителям страны по-прежнему рекомендуется работать удаленно, однако после снятия ограничений все вернется к привычному расписанию, уверен премьер-министр. С ним согласен исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон. Во время выступления на виртуальной конференции в феврале этого года он заявил: «Это временное явление. Я действительно думаю, что для такого бизнеса, как наш, удаленная работа не подходит».