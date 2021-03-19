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Возвращение детей в школу не привело к росту заболеваемости COVID-19

Возвращение детей в школу не привело к росту заболеваемости COVID-19
Фото:123rf.com

Всего 0,05% учащихся средних школ получили положительный результат при тестировании

В начале марта многие были уверены, что открытие школ увеличит число заражений коронавирусом и приведет к новой волне пандемии. Но их опасения не оправдались, утверждает The Telegraph.

С 4 по 10 марта ученики сделали 2,7 млн тестов на COVID-19, и только 1,3 тыс. (0,05%) из них дали положительный результат.

По данным министерства здравоохранения Великобритании, аналогичные результаты показали учителя, сделавшие 3,7 млн тестов на коронавирус. Только 2 тыс. из них (0,06%) подтвердили наличие инфекции в организме.

Профессор Бирмингемского университета Джон Дикс заявил, что цифры значительно ниже тех, что закладывало правительство при составлении плана выхода из карантина. По мнению ученого, этому есть два объяснения: либо тесты плохо выявляют наличие COVID-19 у школьников, либо бессимптомное течение болезни нехарактерно для подростков. «Если число заражений действительно невелико – это хорошая новость, если тесты не справляются с задачей – плохая», – добавил Дикс.

Правительство дало возможность школам возвращать учеников за парты постепенно. С 8 по 11 марта посещаемость учебных заведений в Англии выросла с 68% до 89%.

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