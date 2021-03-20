Census 2021: перепись населения и будущее Англии и Уэльса

С помощью переписи мы узнаем больше о нас самих

Перепись населения – это важный опрос, который проводится каждые 10 лет и позволяет создать демографический портрет всего населения Англии и Уэльса. Информация, полученная в ходе переписи, помогает организовать предоставление госуслуг, которыми мы пользуемся ежедневно, и планировать их финансирование. Участвуя в переписи, вы помогаете властям принимать информированные решения о тех услугах, которые предоставляются вашей общине.

Транспортные, образовательные и медицинские учреждения на местах пользуются информацией, полученной во время переписи. От муниципалитетов, которые распределяют школьные места, строят поликлиники и прокладывают новые дороги, до благотворительных организаций в Англии и Уэльсе – эти данные используются для принятия множества решений.

Почему ваше участие так важно?

Без переписи – и без предоставления информации о нас, наших семьях и жилье – планирование госуслуг в Англии и Уэльсе было бы гораздо сложнее. Вот почему так важно принять в ней участие.

Census 2021 в основном пройдет онлайн. Однако если вам нужна помощь, Национальная статистическая служба (ONS) предлагает широкий спектр услуг по поддержке населения, призванных сделать перепись максимально доступной и инклюзивной.

Какие бы сложности вы ни испытывали, вам помогут участвовать в переписи и внести все необходимые данные. Вся информация переведена на 49 языков. Дополнительная поддержка предоставляется онлайн, по телефону или лично:

– инструкции и поддержка предоставляются на различных языках и в разных форматах;

– оказывается помощь в центрах Census Support (если это безопасно в рамках инструкции по мерам борьбы с COVID-19);

– можно обратиться в контакт-центр, где на ваши вопросы ответят по телефону, в веб-чате или в социальных сетях;

– переписчики на местах нанесут визиты семьям, не успевшим заполнить анкеты;

– доступны инструкции по заполнению опросника, к примеру, на различных языках;

– есть возможность запросить опросники в печатном виде.

Безопасно ли предоставлять свои данные в ходе переписи?

«Защита информации – наш приоритет. Британская перепись имеет 200-летнюю историю. Конфиденциальность ответов на вопросы переписи защищена законодательством в течение 100 лет после того, как они были предоставлены. Обнародуемая статистика не позволяет идентифицировать ни частное лицо, ни предоставленные им для переписи детали частной жизни.

Обобщенные данные переписи помогают информировать власти для принятия на национальном и местном уровнях решений, касающихся предоставления жизненно важных услуг и таких вопросов, как этническое разнообразие. Однако личная информация переписи не может быть использована для изменения или отмены государственных услуг, которыми пользуется человек. Она также недоступна чиновникам, которые принимают решения. Например, эта информация не может использоваться правительством при вынесении решений по заявкам на выплату пособий, заявлениям для получения вида на жительство, для изменения иммиграционного статуса или размера налоговых выплат. Также эти данные не могут быть использованы арендодателями или любыми частными организациями.

Мы также ввели в действие строгий режим безопасности, соответствующий государственным стандартам. Он подразумевает физические и IT-меры, направленные на защиту данных, включая профессиональные кадры, организационные процессы и использование технологий», – говорит Гленн Гарретт, представитель Национальной статистической службы Великобритании.

Перепись и оценка риска пожаров в Лондоне

Лондонская пожарная команда (The London Fire Brigade, LFB) – это столичная пожарно-спасательная служба. При планировании своих услуг LFB проводит оценку рисков в разных частях Лондона и для этого использует данные переписи. Существует специальный онлайн-инструмент, где каждый может узнать о таких рисках в своем районе, введя свой почтовый индекс.

Главная задача Лондонской пожарной команды – предотвращение пожаров. Для этого необходимо изучить районы и общины, где существует риск их возникновения. Это непросто, с учетом того что в Лондоне насчитывается более 3,2 млн жилых домов.

Используя данные переписи, к примеру касающиеся возраста, команда может отметить на карте районы, где проживает большое количество одиноких пожилых людей, подверженных более высокому риску получить травму или умереть при пожаре. Некоторые другие факторы, такие как перенаселенность или отсутствие центрального отопления, также делают людей более уязвимыми.

Бригада работает с местными муниципалитетами и общинами для снижения рисков, а также информирует жителей о правилах пожарной безопасности и проводит надомное обучение, что способствует снижению количества пожаров и их жертв. Без данных переписи выявление зон риска было бы гораздо сложнее. Таким образом, перепись спасает жизни.

Перепись и психическое здоровье общин

Благотворительные организации используют информацию переписи для лучшего планирования услуг и предоставления их тем, кто в них больше всего нуждается. К примеру, фонд Mental Health Foundation (MHF) использует эти данные для выявления тех, кто находится в группе риска с точки зрения психического здоровья, и обеспечивает им необходимую поддержку.

К сожалению, риск развития психических заболеваний в отдельных регионах Англии и Уэльса довольно высок. На это влияют такие совокупные факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность и место жительства.

Для создания карты самых уязвимых боро Лондона с точки зрения психического здоровья их населения фонд MHF использовал данные переписи 2011 года. Семь боро Восточного Лондона были окрашены в красный цвет, обозначавший высокий риск развития психических заболеваний.

В итоге MHF организовал серию мероприятий Community Conversations в этих районах города. Более тысячи лондонцев из местных общин приняли участие в беседах о профилактике психических проблем. Жители Хакни, например, рассказали, что им необходимо больше безопасных и бесплатных зон общественного пространства, где бы они могли общаться с друзьями и соседями. В итоге создание такого пространства вошло в муниципальный план по созданию нового рекреационного центра.

Благодаря переписи MHF смог выявить городское сообщество в зоне риска, дал возможность жителям быть услышанными и улучшить окружающую их среду.

По данным британской переписи населения за 2011 год, в Англии и Уэльсе совокупно проживали более 67 тыс. человек, называющих русский своим родным языком.

Перепись и защита окружающей среды

Организация Snowdonia National Park Authority (SNPA) создана для защиты знаменитого национального парка Уэльса, чтобы его природой можно было наслаждаться и в будущем.

Информация, полученная в ходе переписи, играет важную роль в деятельности SNPA. Организация использует эти данные для формирования портрета местного населения. Важен каждый пункт, от количества людей, говорящих на валлийском языке в регионе, до показателей здоровья и благополучия населения.

Информация переписи позволяет SNPA решать проблемы местных жителей – к примеру, сотрудники службы могут вносить изменения в план национального парка за счет распространения информации о парке или организации проектов, которые изучают плотность его заселения.

Менеджер партнерств SNPA Partnerships Анджела Джонс считает, что перепись просто необходима для понимания, является ли Сноудония идеальной средой для жизни людей, проживающих на территории парка и поблизости: «Используя эти данные, мы можем удостовериться в том, что парк играет важную положительную роль в благополучии общин, проживающих на его территории, как в социальном, так и в экономическом смысле. Не только сегодня, но и в будущем!»

21 марта – Census Day (день переписи населения в Британии), но вы можете заполнить форму, как только получите код.

Подробная информация – на сайте www.census.gov.uk.

В партнерстве с Национальной статистической службой Великобритании (Office of National Statistics, ONS)