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Russian Film Week-2021 пройдет в Великобритании с 14 по 21 ноября

Russian Film Week-2021 пройдет в Великобритании с 14 по 21 ноября
Фото:Russian Film Week

Пятая юбилейная Неделя русского кино (Russian Film Week) пройдет в Великобритании с 14 по 21 ноября 2021 года. Концепция мероприятия состоит в привлечении внимания к российской культуре и истории, наведении мостов дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, продвижении российских фильмов на западный рынок, создании платформы для общения кинематографистов из разных стран, налаживания профессиональных и деловых связей.

В попечительский совет фестиваля входят такие известные деятели кинематографии как Рэйф Файнс, Брайан Кокс, Алексей Учитель и Валерий Тодоровский.

Разумеется, организаторы будут ориентироваться на общемировую ситуацию с COVID-19. На сегодняшний день, по предположению властей Великобритании, проведение мероприятий в ноябре 2021 года будет возможно. Мероприятие пройдет в строгом соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Кульминацией Недели российского кино в Великобритании станет церемония вручения премии «Золотой Единорог». Ее присуждают за достижения в области российского кино.  Международное жюри присуждает награды в номинациях «лучший фильм», «лучший сценарий», «лучший актер», «лучшая актриса», «лучший восходящий талант», «лучший дебют», «лучший анимационный фильм», «лучший документальный фильм», «лучший короткометражный фильм». В номинациях «лучший иностранный фильм с российской тематикой» и «лучший документальный фильм о России» призы вручает жюри, состоящее из российских экспертов.

В предыдущие годы «Золотого Единорога» получали фильмы «Ван Гоги» (2019, реж. С.Ливнев), «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (2018, реж. Александр Хант), «Нелюбовь» (2017, реж. Андрей Звягинцев), «Ученик» (2016, реж. Кирилл Серебренников). В 2020 году премию не вручали в связи с пандемией.

Подать заявки на соискание этой премии могут правообладатели игровых, документальных и анимационных фильмов, как полнометражных, так и короткометражных (до 20 мин), завершенные в производстве не раньше 1 июля 2020г. Все фильмы, завершенные после 1 июля 2019 года и поданные на соискание премии, также будут рассмотрены членами номинационного комитета. Заявки принимаются по ссылке.

Основатель и генеральный продюсер Russian Film Week и Golden Unicorn Филип Перкон рассказывает: «2021 год – это год надежд на восстановление мира. В том числе сильно пострадавшего от пандемии мира кино и премий. Год назад мы не смогли отметить свой первый юбилей, но мы верим, что после тяжелого испытания, которым стал 2020-й, мы вернёмся, станем крепче и сильнее, и покажем как европейским экспертам, так и британским зрителям еще более крепкую программу российского кино, которая накопилась за два года. Мы уверены, что 2021-й откроет очень много интересных фильмов и талантов».

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