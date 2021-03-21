Водопроводная вода в Великобритании: можно ли ее пить, как ее очищают и что говорят диетологи

Согласно данным Европейского управления безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority) и Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service), суточная потребность воды у взрослого человека варьируется от 1,6 до 2,5 литров в день, в зависимости от массы тела, физической активности и температуры окружающей среды.

Вода является бесценным ресурсом для поддержания здоровья, улучшения состояния кожи, вывода из организма токсинов, налаживания пищеварения и стимуляции работы мозга и нервной системы человека. В связи с этим британцы часто задаются вопросом, можно ли доверять в их стране воде из-под крана? Давайте разбираться.

Стандарты качества воды

В 2014 году Совет по вопросам потребления водных ресурсов Великобритании (Consumer Council for Water) провел среди жителей Англии и Уэльса опрос, и выяснил, что более 94% людей довольны качеством водоснабжения. A британский водоканал WaterUK (членская организация, работающая и представляющая интересы основных поставщиков сервиса по обеспечению водой и водоотведению) уверяет, что постоянно работает над увеличением числа довольных потребителей, проводя более 1,5 млн испытаний и проб воды в год для улучшения ее качества.

Качество воды в Великобритании определяется по стандартам, установленным европейским законодательством, которое, в свою очередь, регулируется Всемирной организацией здравоохранения. В 2014 году результаты тестов воды показали потрясающие результаты. Проверки установили, что в Англии и Уэльсе вода соответствует стандартам на 99,66%, в Шотландии – на 99,86%, а в Северной Ирландии – на 99,86%.

Нужно ли очищать воду самостоятельно?

WaterUK уверяет, что водопроводная вода является самым свежим напитком для утоления жажды, и утверждает, что ее кипячение или приобретение очищающих фильтров — это пустая трата электричества и денег и даже советует добавлять в воду мяту и цитрусовые, чтобы сделать вкус лучше.

Однако многие британцы все-таки используют фильтры для очистки воды. «Доочищение» в данном случае связано не с качеством, а скорее со вкусом водопроводной воды. Все дело в том, что вода в Великобритании является достаточно жесткой из-за большого содержания в ней магния. Он делает жидкость мутноватой и дает осадок. Несмотря на «вкусовые неудобства», диетологи отмечают положительное воздействие магния в британской воде на работу сердца. Исследователи еще в 1950 году заметили, что люди, живущие в районах с жесткой водой, имеют наиболее низкие показатели по сердечным заболеваниям.

Графствами с богатой магнием водой являются: Бедфордшир, Беркшир, Бакингемшир, Кембриджшир, Дорсет, Эссекс, Глостершир, Гэмпшир, Хартфордшир, Линкольншир, Норфолк, Оксфордшир, Саффолк, Суррей, Сассекс, Уилтшир.

Как очищают воду

Около трети водопроводной воды в Великобритании поступает из подземных источников, а остальное – из различных водоемов и рек. Перед тем как попасть в ваш кран, вода проходит четыре стадии обработки:

1.Сначала компании водоснабжения перекачивают скопившуюся в водохранилищах дождевую воду в свои очистительные сооружения. В них хранятся огромные запасы водных ресурсов, чтобы гарантировать водоснабжение даже если дождей не будет в течение длительного периода.

2. Далее вода проходит через процедуру очищения – жидкость проходит через специальный «экран» и из нее убирается крупный мусор: ветки, листья и т.п. Затем следует процесс удаления частиц, для облегчения которого в воду добавляют специальный раствор, эти частицы увеличивающий.

3. После вода проходит еще два фильтра, препятствующих проникновению еще более мелких частиц.

4. На конечном этапе в воду добавляется небольшое количество хлора (менее 1 мг/л), что позволяет убить любые оставшиеся микроорганизмы и бактерии.

На протяжении всех стадий обработки компании проводят десятки тестов, чтобы убедиться, что на каждом этапе все выполняется в соответствии с установленными правилами.

И только если результаты тестов соответствуют стандартам, вода по трубам отправляется к вам.

Таким образом, по словам WaterUK, холодная водопроводная вода является полностью безопасной для ежедневного потребления как для взрослых, так и для маленьких детей и не содержит никаких химикатов.

Интересные факты:

– Cеть труб Великобритании составляет 420 тыс. километров, что в 10 раз больше, чем длина земного экватора.

– В британских ресторанах и пабах воду из-под крана (tap water) предлагают бесплатно.

– Подземные резервуары поставляют две пятых всей воды, потребляемой в Англии и Уэльсе.

Самый большой подземный бассейн площадью 30 тыс. кв. км располагается на юго-востоке Англии.

Подготовила Ангелина Липартелиани