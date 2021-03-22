В Бристоле протест против нового закона о полиции перерос в беспорядки

Более двадцати полицейских были ранены, двое получили травмы

Несколько сотен человек собрались 21 марта в центре Бристоля, чтобы выступить против нового законопроекта о полиции, сообщает BBC. В законопроекте предлагается дать полицейским дополнительные полномочия для разгона мирных демонстраций: устанавливать время начала и окончания протестных акций, а в случае нарушения правил штрафовать протестующих на сумму до £2,5 тыс.

Мирный протест быстро перерос в беспорядки. Собравшиеся начали запускать пиротехнику и выкрикивать оскорбления в адрес полицейских, собравшихся для разгона акции. Несколько человек подожгли два полицейских фургона и выбили окна в близлежащем участке.

По данным Sky News, в ходе потасовки более двадцати офицеров полиции получили легкие ранения, одному сломали руку, еще одному – ребра. По меньшей мере семь человек были арестованы. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назвала произошедшее неприемлемым. Мэр Бристоля Мартин Ривз заявил, что понимает чувства демонстрантов, но уверен, что вандализм и жестокость не решат проблемы.

Ранее в Лондоне и Манчестере прошли акции против коронавирусных ограничений, пишет The Independent. В британской столице полиция какое-то время призывала людей разойтись, а затем перешла к задержаниям и арестовала тридцать шесть человек. В Манчестере акция прошла без задержаний.