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Букингемский дворец будет уделять больше внимания поддержке меньшинств

Букингемский дворец будет уделять больше внимания поддержке меньшинств
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Королевская семья крайне серьезно отнеслась к интервью Гарри и Меган

Букингемский дворец намерен уделять больше внимания поддержке меньшинств и поощрению этнического разнообразия, сообщает The Guardian. Подобные программы существовали и ранее, но не принесли желаемых результатов. Инсайдеры утверждают, что причиной анонсированных изменений стало нашумевшее интервью принца Гарри и Меган Маркл.

Герцоги Сассекские рассказали американской ведущей Опре Уинфри, что один из членов королевской семьи беспокоился, насколько темнокожим будет сын пары – Арчи Маунтбеттен-Виндзор. Позднее стало известно, что это не не королева Елизавета II и не герцог Эдинбургский Филипп.

Ожидается, что королевская семья будет более плотно работать с представителями этнических меньшинств, представителями ЛГБТ-сообщества и людей с инвалидностью. При дворце может появиться специальная должность ответственного за реализацию программ по поддержке меньшинств и поощрению этнического разнообразия.

«Многое находится на стадии рассмотрения, однако о каких-то конкретных планах говорить пока рано. Мы прислушиваемся к мнению людей и хотим, чтобы все было сделано правильно», – заявил источник, близкий к королевской семье.

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