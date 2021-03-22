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55 выпускников государственной школы в Ньюэме поступили в Оксбридж

55 выпускников государственной школы в Ньюэме поступили в Оксбридж
Фото:twitter.com/BramptonManor1

Школа Brampton Manor опередила даже Итонский колледж

Государственная школа Brampton Manor, расположенная в лондонском боро Ньюэм, опередила Итонский колледж и другие элитные частные школы по количеству офферов от Кембриджского и Оксфордского университетов, пишет The Evening Standard.

Ньюэм считается одним из самых бедных районов Лондона. По данным благотворительного фонда Trust For London, 52% детей в этом боро растут в малообеспеченных семьях.

Школа шла к успеху постепенно. В 2014 году предложение от престижного университета получил только один выпускник, в 2018 году их было уже 25, а в 2019-м – 41. «Рекордное количество учеников проявило настойчивость и упорство в достижении цели, несмотря на пандемию коронавируса», – говорится в официальном сообщении школы в «Твиттере».

Итонскому колледжу, который за время своего существования выпустил 21 премьер-министра Великобритании (включая Бориса Джонсона), пришлось обосновать низкие показатели в этом году – всего 48 выпускников частной школы для мальчиков отправятся в Оксфордский или Кембриджский университеты. Заместитель директора Том Хокинс написал родителям: «Каждый год мы видим разочарование на лицах наших выпускников, и в этом году, к сожалению, с этим столкнулись многие».

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