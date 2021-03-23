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Год назад в Великобритании ввели первый карантин

Год назад в Великобритании ввели первый карантин
Фото:123rf.com

Сегодня в стране почтят память жертв COVID-19

Год назад, 23 марта 2020 года, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина из-за эпидемии коронавируса. Жителей страны призвали соблюдать социальную дистанцию, а школы, пабы и магазины закрылись.

С тех пор жертвами COVID-19 в Соединенном Королевстве стали 126 172 человека, пишет BBC.

Премьер-министр отметил, что коронавирус нанес серьезный урон экономике, а прошедший год стал одним из худших в истории Великобритании. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок считает, что вакцинация поможет стране оправиться от шока; уже более 28 млн человек получили первый компонент вакцин Pfizer – BioNTech или AstraZeneca.

В память о жертвах эпидемии в 12:00 по местному времени прошла минута молчания.

Благотворительная организация имени Марии Кюри призвала людей выйти на крыльцо в 20:00 с фонариками и свечами, чтобы почтить память скончавшихся от коронавирусной инфекции. В ознаменование годовщины введения локдауна колесо обозрения London Eye, Трафальгарскую площадь и стадион Уэмбли подсветят желтым цветом.

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