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Кинотеатры Cineworld возобновят работу в мае

Кинотеатры Cineworld возобновят работу в мае
Фото:123rf.com

В 2020 году они закрылись из-за пандемии

Оператор второй по величине сети кинотеатров в мире, компания Cineworld откроет свои кинотеатры в США и Великобритании уже этой весной, сообщает Mirror. Открытие американских залов под брендом Regal Cinemas планируется в начале апреля, британских – в мае.

Кроме того, Cineworld заключила соглашение с Warner Bros. о предоставлении эксклюзивных прав на прокат фильмов – они будут появляться в кинотеатрах на 31 день раньше, чем на стриминговых сервисах.

Глава компании Муки Грейдингер сообщил, что площадки будут учитывать действующие в стране коронавирусные ограничения. «Здоровье и благополучие наших клиентов и сотрудников являются для компании главным приоритетом. Мы продолжим принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность и комфорт», – добавил Грейдингер.

В октябре 2020 года руководство Cineworld объявило о закрытии 660 кинотеатров на неопределенный срок и сокращении 5 тыс. сотрудников. Из-за пандемии коронавируса в первую половину 2020 года компания потеряла £1,3 млрд.

Согласно плану выхода из локдауна, который представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, кинотеатры откроются не раньше 17 мая.

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