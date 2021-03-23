Путешественников могут оштрафовать на £5 тыс. при попытке выехать за границу

Законопроект вступит в силу 29 марта и будет действовать до 30 июня

Правительство Великобритании готовится ввести новые коронавирусные ограничения – запретить путешественникам выезжать за границу без уважительной причины. Попытка нарушить это правило может повлечь штраф в размере £5 тыс.

Ожидается, что законопроект вступит в силу 29 марта и будет действовать до 30 июня. Члены парламента проголосуют за его принятие 25 марта. Новое правило будет применяться к самим британцам и проживающим в Великобритании гражданам Европы, пишет The Telegraph.

Представитель Даунинг-стрит заявил, что это удержит людей от поездок за рубеж в пасхальные каникулы и не даст им завезти в страну новые штаммы коронавируса. В настоящее время выехать из Англии можно только по работе или по учебе, из-за переезда или для посещения важного семейного мероприятия (рождение ребенка, свадьба, похороны).

Кроме того, при выезде за границу людям необходимо заполнить туристическую декларацию, указав в ней причину выезда из страны и контактные данные. За отказ от заполнения документа нарушителей оштрафуют на £200.