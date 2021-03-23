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Уровень безработицы снизился впервые с начала пандемии

Уровень безработицы снизился впервые с начала пандемии
Фото:123rf.com

Однако 1,7 млн человек по-прежнему находятся в поиске работы

Уровень безработицы в Великобритании снизился впервые с начала пандемии, сообщает The Guardian. По данным Национальной статистической службы (ONS), за период с ноября 2020 года по январь 2021 года он опустился с 5,1% до 5%. Тем не менее, это на 1,1% ниже, чем до начала эпидемии.

За 2020 год Великобританию покинули более 500 тыс. иностранных работников, подсчитали в ONS.

Пандемия сильнее всего ударила по молодежи: более 60% людей, потерявших работу в этот период, младше 25 лет.

В феврале 2021 года число трудоустроенных граждан выросло на 68 тыс. человек, однако без работы по-прежнему находятся порядка 1,7 млн человек. Почти 5 млн трудоустроенных получают финансовую помощь от правительства по программе Coronavirus Job Retention Scheme. В связи с новыми коронавирусными ограничениями правительство продлило ее до конца сентября 2021 года. Министр финансов Риши Сунак надеется, что вакцинация поможет экономике страны восстановиться.

Аналитики из Управления бюджетной ответственности (OBR) заявляют, что ко второй половине 2021 года безработица в стране достигнет 6,5%.

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