Уровень безработицы снизился впервые с начала пандемии

Однако 1,7 млн человек по-прежнему находятся в поиске работы

Уровень безработицы в Великобритании снизился впервые с начала пандемии, сообщает The Guardian. По данным Национальной статистической службы (ONS), за период с ноября 2020 года по январь 2021 года он опустился с 5,1% до 5%. Тем не менее, это на 1,1% ниже, чем до начала эпидемии.

За 2020 год Великобританию покинули более 500 тыс. иностранных работников, подсчитали в ONS.

Пандемия сильнее всего ударила по молодежи: более 60% людей, потерявших работу в этот период, младше 25 лет.

В феврале 2021 года число трудоустроенных граждан выросло на 68 тыс. человек, однако без работы по-прежнему находятся порядка 1,7 млн человек. Почти 5 млн трудоустроенных получают финансовую помощь от правительства по программе Coronavirus Job Retention Scheme. В связи с новыми коронавирусными ограничениями правительство продлило ее до конца сентября 2021 года. Министр финансов Риши Сунак надеется, что вакцинация поможет экономике страны восстановиться.