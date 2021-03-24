В 2020 году в Великобритании закрылись 11 тыс. магазинов

Еще 18 тыс. могут уйти с рынка в этом году, говорят эксперты

В 2020 году на территории Великобритании закрылись более 11 тыс. магазинов, сообщает The Guardian. Об этом говорится в докладе исследовательской компании Local Data Company (LDC), посвященному проблемам рынка розничной торговли. При этом сильнее всех от пандемии пострадали крупные сетевые магазины.

Итоговые цифры оказались немного меньше прогнозируемых, отметили авторы исследования. Предполагалось, что рынок покинут более 14 тыс. магазинов. Но благодаря снижению налоговой ставки, программе поддержки рабочих мест и временному запрету на выселение из-за неуплаты аренды некоторым удалось выжить.

Больше всего закрытий произошло среди магазинов одежды, букмекерских контор, агентств недвижимости и салонов мобильной связи. Парикмахерские, салоны красоты, точки продажи фаст-фуда и маникюрные салоны продолжали открываться, несмотря на пандемию.

Тем не менее, ситуация может ухудшиться в этом году, предупреждают эксперты. Правительство намерено завершить программы поддержки бизнеса, из-за чего закрыться навсегда могут еще 18 тыс. магазинов.