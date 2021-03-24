Census 2021: как информация меняет страну

Перепись помогает планировать жизнь страны на десять лет вперед

Информация, полученная в ходе переписи, помогает организовать предоставление госуслуг, которыми мы пользуемся ежедневно, и планировать их финансирование. Благодаря этим данным власти могут принимать информированные решения об услугах, предоставляемых вашей общине.

Для кого информация из переписи может оказаться полезной?

Местные органы власти и другие общественные организации

Чиновники и общественные организации ориентируются на данные переписи для разработки своей политики, планирования, управления услугами школ, поликлиник, больниц, библиотек и транспортных услуг, а также для грамотного распределения общественных средств и направления их в те сферы, где это наиболее необходимо.

К примеру, данные переписи, показывающие, сколько людей работают по разным специальностям в разных отраслях, используются для разработки новых квалификаций и обучения. Информация о том, как люди добираются на работу и сколько у них автомобилей в семье, пригодится при разбивке новых дорог и организации услуг общественного транспорта.

Бизнес

Многие компании обращаются к информации из переписи для того, чтобы лучше понимать своих клиентов. К примеру, сеть супермаркетов может воспользоваться данными по демографии, чтобы принять решение об открытии нового магазина.

Волонтерские организации

Такие организации часто полагаются на перепись и берут данные об общинах, которые они обслуживают. Также они могут использовать информацию переписи для поддержки грантов на финансирование.

Ученые и студенты

Ученые, включая преподавателей университетов, часто используют данные переписи для поддержки своих исследований. Студенты обращаются к такой информации при написании докладов и диссертаций.

Широкая публика и специалисты по генеалогии

Данные столетней переписи могут использоваться для создания генеалогического древа семьи, поскольку спустя сто лет становятся общедоступными. Эти вековые записи – потрясающий источник сведений об истории страны.

Психическое здоровье общин

Благотворительные организации используют информацию переписи для лучшего планирования услуг и предоставления их тем, кто в них больше всего нуждается. К примеру, фонд Mental Health Foundation (MHF) исследует эти данные для выявления людей, находящихся в группе риска по психическому здоровью, и обеспечивает им необходимую поддержку.

К сожалению, в отдельных регионах Англии и Уэльса риск развития психических заболеваний довольно высок. На это влияют такие совокупные факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность и место жительства.

Фонд MHF использовал данные переписи 2011 года для создания карты боро Лондона, наиболее уязвимых с точки зрения психического здоровья их населения. Семь боро Восточного Лондона были окрашены в красный цвет, обозначающий высокий риск развития психических заболеваний.

MHF организовал в этих районах города серию мероприятий Community Conversations. Более тысячи лондонцев из местных общин приняли участие в беседах о профилактике психических проблем. Жители Хакни, например, рассказали, что им необходимо больше безопасных и бесплатных зон общественного пространства, где бы они могли общаться с друзьями и соседями. В итоге создание такого пространства вошло в муниципальный план по созданию нового рекреационного центра.

Благодаря переписи MHF смог выявить городское сообщество в зоне риска, дал жителям возможность быть услышанными и улучшить окружающую их среду.

Защита окружающей среды

Организация Snowdonia National Park Authority (SNPA) создана для защиты знаменитого национального парка Уэльса, чтобы его природой можно было наслаждаться и в будущем.

Информация, полученная в ходе переписи, играет важную роль в деятельности SNPA. Организация использует эти данные для формирования портрета местного населения. Важен каждый пункт: от количества людей в регионе, говорящих на валлийском языке, до показателей здоровья и благополучия населения.

Информация переписи позволяет SNPA решать проблемы местных жителей – к примеру, сотрудники службы могут вносить изменения в план национального парка за счет распространения информации о парке или организации проектов, которые изучают плотность его заселения.

Менеджер партнерств SNPA Partnerships Анджела Джонс считает, что перепись просто необходима для понимания, является ли Сноудония идеальной средой обитания людей, проживающих на территории парка и поблизости: «Используя эти данные, мы можем удостовериться, что парк играет важную положительную роль в благополучии общин, проживающих на его территории, как в социальном, так и в экономическом смысле. Не только сегодня, но и в будущем!»

Национальный парк Сноудония был создан в 1951 году и стал третьим национальным парком в Англии и Уэльсе. Его площадь составляет 2 142 кв. км, а длина морского побережья – 60 км. В отличие от заповедников в других странах, в состав Сноудонии, как и прочих национальных парков Англии и Уэльса, входят и государственные, и частные земли, использование которых планируется руководством заповедника.

Подробная информация – на сайте www.census.gov.uk.

В партнерстве с Национальной статистической службой Великобритании (Office of National Statistics, ONS)