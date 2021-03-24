«Грэмми» едет в Казахстан

Ху из Иманбек Зейкенов?

Премию «Грэмми», которую еще называют музыкальным «Оскаром», на прошлой неделе получил диджей Imanbek, он же Иманбек Зейкенов, в недавнем прошлом железнодорожник из глубокой казахской провинции. Статуэтку из Лос-Анджелеса ему отправили по почте – пандемия не позволила организаторам провести церемонию награждения лауреатов с былым размахом, так что поздравления Иманбек принимал по видеосвязи. DJ Imanbek – первый лауреат престижной премии родом из Казахстана и первый лауреат не в категории «Классическая музыка» из СНГ.

Самая шумная история успеха этого года: премия «Грэмми» Национальной академии искусства и науки звукозаписи в категории «За лучший ремикс» ушла к диджею Иманбеку из крохотного городка Аксу в Павлодарском крае.

Двадцатилетний парень, который еще год назад работал сутки через трое сигнальщиком на железнодорожной станции, а в свободное время пробовал писать треки, сейчас раздает интервью российским и мировым СМИ. В конце 2019 года он замикшировал малоизвестный трек «Roses» известного в узких кругах рэпера Saint Jhn, а в 2021 году эта композиция обошла в номинации на «Грэмми» таких конкурентов, как Билли Айлиш, Джастин Бибер и The Weeknd. Добавляем к этому коллаборации с Usher, J Balvin, David Guetta и Rita Ora и получаем приличный для любого диджея список. А ведь парень по-хорошему в деле только год. Так бывает?

Поездка в Москву – это не только первые большие интервью, но и первый поход в «Макдональдс». Такое признание Иманбек сделал в одном из последних интервью. Даже если история про первый «Биг Мак» – что-то из области пиара, то она хорошо ложится на биографию и образ Иманбека, постепенно складывающийся из его появлений в СМИ. Простой, искренний и приятный парень, добрый, как панда, но достаточно умный, чтобы понять: он отхватил джекпот, и надо ковать железо, пока судьба благосклонна.

Сейчас он в Москве, но на горизонте маячат огни Лос-Анджелеса. Впрочем, может быть, история правдива, и «Биг Мак» действительно оказался в его руке ненамного раньше, чем статуэтка «Грэмми», которая все еще идет почтой из Лос-Анджелеса. Со сцены «Стейплс-центра» 14 марта его объявили как «Айманбека» – теперь музыканта так зовут не только иностранцы, но и некоторые старые друзья. Первым так прочитал английское написание Imanbek его коллега по цеху Usher, и имя закрепилось и пошло в народ.

Трансляцию церемонии «Грэмми» Иманбек смотрел со своим продюсером в Москве. Команда «Грэмми» подключила их к трансляции, но до последнего момента имя победителя казахстанцу было неизвестно. Поскольку в победе подопечного продюсер не был уверен, он подготовил план Б: купил настоящий граммофон, чтобы вручить Иманбеку в прямом эфире. Оказалось – как подарок в честь победы, а не в качестве утешительного приза. А соцсеть «ВКонтакте» подарила казахскому лауреату «Грэмми» третий граммофон – виртуальный, который теперь украшает аватарку Иманбека. Завидуйте молча, Билли Айлиш и The Weeknd!

С «ВКонтакте» Иманбека связывает многое: именно на стене его ВК-группы «Roses» впервые вышел в свет. Запись отлайкали друзья, а потом были те самые «шеры и репосты», пока кривая не вывела трек в крупные паблики и он не стал кочевать по интернет-просторам Казахстана, России, Украины и Беларуси, чтобы в конце концов добраться до радио. Премьера «Roses» состоялась 17 июля 2019 года в эфире радио NRG в Москве. И только тогда широкая публика узнала, что запоминающаяся мелодия была написана подростком, который только учился писать музыку.

Иманбек не получил музыкального образования, но был меломаном. Отец научил его играть на гитаре еще во втором классе. Подростком он слушал много музыки, а потом, в шестнадцать лет, наконец сам решил попробовать и стал обучаться по онлайн-урокам группы Rom Records на YouTube. Позднее в процессе обучения он записал в программе FL Studio ремикс «Roses» (процесс занял два с половиной часа). Популярность Иманбек мерил «шазамами» – запросами в приложении Shazam, распознающем композиции по аудиотреку. Сначала счет шел на тысячи, потом на сотни тысяч, а сейчас уже на миллионы. Через Shazam «Roses» на сегодня пытались найти более 22 млн раз, а число прослушиваний на Spotify перевалило за миллиард.

Стоит оговориться, что Иманбек не диджей одного трека. Если вы не следили за его работой, то он успел поработать с британской певицей Ритой Орой, и не над синглом, а над целым EP под названием «Bang» из четырех композиций. Мини-альбом вышел в свет одновременно с главным синглом «Big», записанным Иманбеком вместе с французским диджеем Дэвидом Гетта. Иманбек уже был в топе Billboard, так что это Гетта постучался к нему в «Инстаграм».

А как же Saint Jhn – он не против того, что на его треке зарабатывает никому не известный казах? В свое время Иманбек писал Saint Jhn в директ «Инстаграма», чтобы поделиться ремиксом, но не получил ответа. Сейчас американец получает роялти и наверняка очень рад, что в его жизни случился DJ Imanbek. Через менеджеров Saint Jhn на Иманбека вышли продюсеры J Balvin – так на свет появилась латиноамериканская версия «Roses», а еще «Too Much» с Marshmello и Usher. Команда мечтала о коллабе с Джастином Тимберлейком или Pink, но Usher тоже всех устроил.

А пока Иманбека затянули на тридцатилетие вайнерши и блогера Насти Ивлеевой в Москве, где объявили новость: грядет коллаборация с ее мужем, рэпером Элджеем ака Sayonara Boy. Но понятно, что обладатель «Грэмми», чьи треки рвут чарты наравне с Drake и The Weeknd, в ближайшее время не ограничится Россией. Мечта Иманбека на сегодня – чтобы его трек исполнила Селена Гомес.

Что может значить премия «Грэмми» в карьере музыканта, когда ему всего двадцать лет? Ведь для многих эта премия – потолок карьеры. Конечно, танцевальный трек не симфония, а премия за альбом куда весомей, чем за ремикс, так что Иманбеку еще есть куда расти и развиваться.

Пока же премия означает пристальное внимание прессы, предложения сотрудничества от больших звезд, высокие гонорары и возможность творить в любой точке планеты. Хотя было бы круто, если бы в новом клипе DJ Imanbek снялись не пластичные танцоры Риты Оры, а бывшие коллеги из железнодорожного депо его родного городка.



Подготовила Елена Лео