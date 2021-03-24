Джеку на зависть, или Необычные дома Великобритании

Во все времена люди старались выделиться и построить необычные дома: нестандартной формы, например круглые или в виде лабиринта, с особенными помещениями, например с аквадискотекой или инфинити-бассейном, – фантазия владельцев безгранична. Давайте посмотрим на необычные дома в Англии: поверьте, здесь есть чему удивиться.

Крошечный замок

Самый маленький замок в Европе возвели в Шотландии, недалеко от поселения Ахмельвич в 1950-е годы. «Хоромы» небольшие – всего 10 кв. м. Внутри находится одна комната с камином и односпальной бетонной кроватью.

Построивший этот дом Дэвид Скотт, архитектор из Нориджа, представлял, как было бы здорово поселиться подальше от людных мест и наслаждаться единением с природой. Сказано – сделано. В качестве места Дэвид выбрал безлюдный пляж на Шотландском нагорье с чудесным видом. И началась стройка. Ему понадобилось шесть месяцев, чтобы в одиночку перевезти на лодке материалы. «Замок отшельника» – именно такое название получила постройка – удивительно органично вписался в каменистую местность. Брутальное бетонное сооружение изначально имело стеклянные вставки, а вход четко отражал концепцию замка – узкий и высокий, словно проем в ущелье, шириной всего 30 см, или 1 фут.

Видимо, владения вышли маловаты или жизнь отшельника оказалась не столь романтичной и привлекательной – после постройки дома Дэвид провел там всего одни выходные и уехал оттуда, чтобы уже никогда не вернуться.

В 1970-е замок атаковали вандалы и выбили окна и дверь. Но до сих пор уставшие путники могут использовать здание для передышки или ночлега.

Круглый дом

А вот еще один малыш. Впрочем, этот дом отличается не столько своими размерами, сколько формой. Помните анекдот о доме без углов, чтобы теще некуда было вещи положить? Так вот, такой правда существует.

Круглый дом, находящийся в Стэнтон-Дрю в графстве Сомерсет, был построен в XVIII веке. Здесь взимали плату за проезд с путешественников, направлявшихся в сторону западного побережья Англии, – об этом напоминает сумка на двери. Найти дом легко: он расположен на дороге между Чу-Магна и Пенсфордом, недалеко от моста через реку Чу.

С виду здание кажется круглым, но на самом деле оно имеет шестиугольную форму. Дом небольшой, однако перед нами тот самый случай, когда размер не имеет значения, его компенсирует характер. На первом этаже – 14 кв. м – расположены кухня (по совместительству гостиная) и душевая. На второй этаж ведет узкая винтовая лестница, и там расположена спальня – всего 13 кв. м. Соломенная крыша напоминает шляпку желудя. Окна как в часовне, узкие ставни, арочная входная дверь и вышедший из строя почтовый ящик – все это добавляет очарования жилищу.

К 1870 году дом перестал выполнять свою основную функцию, и в нем стали жить люди. Говорят, некогда там проживала семья из восьми человек – они разместили в доме двухъярусные кровати, которые крепились к крыше. В 2018 году дом выставили на продажу за £140 тыс. Кто теперь его владелец, общественности неизвестно.

Дом в облаках

Чтобы не витать, а обитать в облаках, достаточно посетить «Дом в облаках», находящийся в деревне Торпенесс графства Суффолк (в 1923 году представления о небоскребах были совсем другие!).

Изначально это была водонапорная башня, соединенная с ветряной мельницей. Башня вышла настолько уродливой, что портила вид местной деревушки, и архитекторам пришла в голову мысль замаскировать ее вершину под коттедж, буквально парящий над деревьями на высоте более 21 м (270 футов). Именно там изначально находился резервуар для воды емкостью 50 тыс. галлонов, который перекачивал более 8 тыс. л воды в час.

В 1943 году башню повредил снаряд англичан, отражавших налеты немецких самолетов. Стали не хватало, поэтому для ремонта использовали части самой башни, из-за чего объем резервуара пришлось сократить вдвое.

В 1970-х годах в деревне провели водопровод, и, как говорится, в услугах башни перестали нуждаться. Резервуар демонтировали, и здание превратилось в пятиэтажный гостевой дом – сейчас в нем располагаются пять спален и три ванных. А из комнаты, где когда-то был резервуар, открывается великолепный вид.

Дом на острове

Это единственный дом в Британии (а может быть, и в мире), у которого есть свои собственные остров и мост. На английском побережье неподалеку от городка Ньюки в графстве Корноулл находится крошечный остров Тован, на котором на высоте 2,5 м стоит очаровательный коттедж, называющийся «Дом в море». Из каждой из трех спален открывается панорамный вид на окрестности – кажется, что дом и вправду окружен морем. Несмотря на его удаленное расположение, на острове даже есть Wi-Fi!

Остров Тован в 1838 году купили на аукционе братья Биллинг, которые славились своей предприимчивостью и приобретали земли при каждой возможности. До 1900 года остров использовался для содержания кур и выращивания картофеля, а позже там проводились религиозные службы. На вершину острова тогда можно было подняться по тропе, прорубленной в скале: висячий мост, соединяющий остров с материком, был построен только в 1902 году.

В 1910 году остров приобрел богатый канадец и построил там дом. В следующие 90 лет эта собственность переходила из рук в руки лишь несколько раз. В этом доме гостил создатель Шерлока Холмса, сэр Артур Конан Дойл.

В 2001 году дом купили лорд и леди Лонг за £500 тыс. Леди Лонг подавала заявку в Книгу рекордов Гиннеса с просьбой официально признать остров Тован самым маленьким островом в мире. Но представители комитета постановили, что он не соответствует требуемым критериям, потому что здесь проживает менее 50 жителей, и отказали. После 11 лет проживания в доме пара продала его (цена тем временем выросла до £1 млн) – то ли из-за того, что им стало затруднительно подниматься по каменным ступеням и передвигаться по мосту, то ли из-за постоянных шумных вечеринок на пляже.

Как бы то ни было, сейчас можно арендовать этот дом – например, для медового месяца. Представьте только: весь остров принадлежит только вам!

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Маленький или большой, круглый или квадратный, в шумном городе или в уединенном месте – неважно, как выглядит ваш дом, главное, чтобы он был уютным. А уют мы создаем сами.

Подготовила Оксана Кеш