Принц Гарри нашел работу в США

Он устроился в калифорнийский стартап BetterUp

Принц Гарри получил руководящую должность в калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и консультированием по вопросам психического здоровья, сообщает The Guardian. Он станет публичным лицом стартапа, будет появляться на публичных мероприятиях и налаживать сотрудничество с благотворительными организациями.

«За десять лет службы в армии я понял, что нам необходимо работать не только над физическим, но и психическим здоровьем. Из-за финансовых трудностей и стигматизации подобных заболеваний многие люди зачастую до последнего не обращаются за помощью», – объяснил свой выбор принц.

Можно сказать, что он не поменял сферу деятельности. Еще будучи официальным представителем королевской семьи, герцог Сассекский учредил Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования для военных, ставших инвалидами. Помимо этого, он основал благотворительный фонд Sentebale, поддерживающий молодых людей с диагнозом ВИЧ из Лесото и Ботсваны.

Размер заработной платы принца Гарри в BetterUp держится в тайне. Ранее стало известно, что он и Меган подписали многомиллионные контракты со стриминговыми сервисами Spotify и Netflix.