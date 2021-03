Шоколада мне не надо: как изменился наш шопинг в пандемию

Эпидемия коронавируса заметно повлияла как на глобальную экономику, так и на повседневную жизнь британцев. Изменения прежде всего затронули ретейл: непродовольственные магазины были вынуждены закрыться во время карантина, а продуктовым пришлось менять ассортимент в соответствии со спросом.

Аналитики говорят, что произошла масштабная трансформация потребительских привычек. У людей отпала необходимость покупать целый ряд товаров, в то время как другие внезапно стали очень нужны. И самое важное – то, что эти тенденции могут носить долгосрочный характер. Давайте посмотрим, как изменились предпочтения жителей Соединенного Королевства, от чего они отказались и в чем стали нуждаться за время пандемии.

Отражение реалий

Главным показателем уровня жизни населения является потребительская корзина – набор товаров и услуг, характеризующий структуру потребления отдельного человека или семьи. Она индивидуальна для каждого домохозяйства: кто-то не представляет себе жизнь без мяса, а другие покупают преимущественно овощи и фрукты. Однако есть определенные товары и услуги, которые люди приобретают и используют чаще всего. Именно по ним отслеживают изменения в поведении покупателей, а также рассчитывают индекс потребительских цен и инфляции.

В Великобритании составлением потребительской корзины занимается Национальная статистическая служба (ONS). Она отслеживает 180 тыс. ценовых котировок на более чем 700 тыс. товаров. Специалисты анализируют цены на схожие позиции в 140 организациях торговли и сферы услуг.

Хотя цены могут существенно измениться всего за пару месяцев, содержимое корзины специалисты пересматривают только раз в год. Считается, что это оптимальный срок для выявления тенденций – например, если цена на чай выросла и закрепилась на определенном уровне, потребители могли перейти на кофе. А если сравнить содержимое корзин в разные десятилетия, можно заметить, что некоторые товары пропали оттуда раз и навсегда, например CD-диски.

Санитайзерам – да, белому шоколаду – нет

В пандемию COVID-19, пишет BBC, в потребительской корзине появилось 17 новых товаров, 729 позиций остались прежними, а 10 исчезли в связи с низким спросом.

Рынок санитайзеров для рук в 2020 году пережил бум – неудивительно, что главным новичком списка стало именно это средство. Согласно прогнозам Global Market Insights, к 2026 году объем мирового рынка дезинфицирующих средств для рук превысит $3,6 млрд.

Помимо этого, в корзину попали гантели – незаменимый инструмент для тренировок. К середине 2020 года спрос на них в Великобритании вырос на рекордные 5 800%, сообщает Yahoo. Из-за закрытия спортзалов и ограничений на проведение групповых тренировок жители страны начали покупать спортивный инвентарь и подбирать индивидуальные программы занятий. По итогам локдауна некоторые приняли решение отказаться от абонементов и продолжить тренировки дома: это здорово экономит время, которое обычно уходит на поездку до спортзала и обратно.

По той же причине в потребительскую корзину вошли умные часы, пишет Sky News. Они позволяют отслеживать физическую активность, а особо ленивым напоминают о необходимости позаниматься. Еще одним необычным гаджетом, который приглянулся британцам в минувшем году, стали управляемые по Wi-Fi электрические лампочки. Возросший интерес к ним специалисты ONS объясняют желанием людей сделать дом – основное место пребывания во время карантина – функциональнее и комфортнее.

Трендом 2020 года, причем не только для британцев, стал постепенный отказ от использования бензина и дизеля и переход на электромобили. К 2030 году британское правительство намерено запретить продажу на территории страны новых автомобилей на бензине и дизеле и планирует выделить более £500 млн на создание зарядных станций, пишет BBC.

Большую часть года жители Соединенного Королевства провели на карантине, поэтому в корзине появилась комфортная одежда: толстовки и домашние штаны. Тренд стал настолько всеобъемлющим, что даже для Zoom-конференций с коллегами многие не утруждали себя и не переодевались в рубашки и костюмы. Как следствие, британские магазины одежды пережили коллапс: более тысячи брендов, по подсчетам издания The Guardian, закрылись или перешли исключительно на онлайн-торговлю. Среди них такие известные торговые марки, как Laura Ashley, Warehouse, Oasis, Jaeger, Topshop, Dorothy Perkins и Burton. Впрочем, есть и редкие исключения: ретейлеры Boohoo и M&S отчитались о рекордных продажах толстовок и джоггеров, что позволило им выйти в плюс.

А теперь давайте посмотрим на товары, которые были исключены из корзины. Жители Великобритании отказались от плиток белого шоколада – вместо них в корзине появились шоколадные драже с начинкой типа Maltesers. Выбыли из списка и готовые сэндвичи: при работе из дома поесть можно в любой момент, так что необходимость в бутербродах отпала. Вместо молотого кофе люди стали отдавать предпочтение быстрорастворимому кофе в пакетиках. Из непродовольственных товаров можно отметить исчезновение ковров премиум-сегмента – их закупали в основном для офисов, которые большую часть года простояли закрытыми.

Подводя итог, можно сказать, что жители Соединенного Королевства стали серьезнее относиться к окружающей среде и своему здоровью, причем эта тенденция наметилась еще до пандемии. В прошлом году в потребительскую корзину попали безглютеновые хлопья и многоразовые бутылки, сделанные из стекла или нержавеющей пищевой стали.

Бум онлайн-продаж

С начала пандемии Великобритания пережила несколько карантинов. И хотя коронавирусные ограничения в разных частях страны отличались друг от друга, везде основной удар пришелся на рестораны, бары и магазины. Большинство из них простояло закрытыми более полугода, а владельцы потеряли сотни тысяч фунтов. И если заведения общественного питания получили поддержку от правительства в рамках программы Eat Out to Help Out, то ретейлерам пришлось в спешном порядке переходить в онлайн.

По данным IMRG Capgemini Online Retail Index, общий объем онлайн-продаж в 2020 году увеличился на 36% – это самый большой прирост с 2007 года, пишет RetailGazette. «Пандемия оказала колоссальное влияние на торговлю и изменила потребительский рынок. Ретейлерам необходимо извлечь из этого урок, чтобы суметь остаться на плаву в 2021 году, – заявила специалист консалтинговой компании Capgemini Люси Гиббс. – Пережить неустойчивый период в продажах можно будет только благодаря постоянному анализу рынка и потребительского спроса, а также умению адаптироваться под требования покупателей».

Одним из самых прибыльных месяцев для онлайн-ретейла в Великобритании стал декабрь 2020 года: объем продаж увеличился на 37% по сравнению с декабрем 2019 года. Если проанализировать спрос по отдельным категориям товаров, то первое место с большим отрывом занимают товары для сада – их продажи выросли на 165%. На втором месте по популярности у британцев оказалось электротехническое оборудование (+116%). В целом за 2020 год объем продаж в этих категориях вырос на 222,5 и 90,8% соответственно. Онлайн-ретейлерам одежды и обуви повезло гораздо меньше: декабрьские продажи предметов гардероба упали на 3,2%, обуви – на 5%. В целом за 2020 год объем продаж в этих категориях вырос на 1,3% и упал на 10,8% соответственно.

Проблемы чарити-шопов

Одним из самых печальных последствий пандемии стало временное закрытие чарити-шопов. Они перестали работать из-за коронавирусных ограничений, и местные жители потеряли возможность сдавать одежду и предметы быта, а сами магазины и стоящие за ними благотворительные организации лишились денег, которые могли бы сделать чью-то жизнь лучше. По подсчетам The Guardian, каждый месяц простоя обходился чарити-шопам в £28 млн.

Благотворительная организация Sue Ryder, у которой имеется 450 магазинов, была вынуждена закрыть 39 из них, и эта цифра не окончательная. «Мы наблюдаем резкое снижение доходов и не думаем, что сможем продержаться долгое время», – заявил представитель организации. Barnardo’s, благотворительная организация, которая помогает детям, теряет порядка £8 тыс. с каждого магазина ежемесячно. Ее глава Дэвид Лонгмор крайне опечален последствиями жесткого карантина, поскольку собранные средства идут на защиту подрастающего поколения от наркотиков, домашнего и сексуального насилия. Компания планирует открыть 70 магазинов с 15 июня, после ослабления ограничений.

Сеть магазинов Oxfam с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на потери в £5 млн. Старший специалист службы поддержки магазинов Питер Хейден уверен, что после открытия в чарити-шопах будет не протолкнуться. По его словам, люди захотят избавиться от ненужных рождественских подарков и других надоевших за время карантина вещей. Однако аналитики Благотворительной ассоциации розничной торговли (CRA) утверждают, что секонд-хенды уже не будут прежними. Скорее всего, людям не разрешат проносить одежду и предметы быта в магазин, вместо этого их будут принимать в отдельных помещениях или пунктах сдачи, пишет The Sun. Возможно, их не будут трогать в течение 72 часов с момента сдачи, чтобы исключить возможность заражения (хотя ученые говорят, что такая вероятность очень мала).

* * *

Эксперты утверждают, что 2021 год будет своего рода переходным периодом от старых норм и привычек к новому, постпандемийному образу жизни. Интересно будет взглянуть, сохранятся ли перечисленные тенденции после выхода мира – и Великобритании – из карантина.