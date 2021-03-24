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В правительстве задумались о вакцинации детей и подростков

В правительстве задумались о вакцинации детей и подростков
Фото:123rf.com

Она может начаться уже в августе 2021 года

В правительстве Великобритании обсуждают возможность вакцинации детей и подростков, сообщает The Independent. Они значительно реже взрослых заболевают коронавирусом, но могут быть его переносчиками. По предварительным данным, иммунизация жителей Великобритании до 18 лет может начаться уже в августе 2021 года.

Однако профессор Адам Финн, который состоит в Объединенном комитете по вакцинации и иммунизации (JCVI), утверждает, что говорить об этом еще рано. «Насколько я знаю, правительство не определилось, стоит ли вакцинировать детей, не говоря уже о сроках», – заявил он во время выступления на ток-шоу Good Morning Britain.

Однако Оксфордский университет уже начал проводить исследование эффективности вакцины против коронавируса. В испытаниях принимают участие триста детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Научная группа получит результаты к лету 2021 года. В случае, если испытания пройдут успешно, первыми вакцину получат подростки, а затем – дети младшего школьного возраста.

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